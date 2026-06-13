Jubilados de Lomas de Zamora presentaron sus proyectos en el Concejo Deliberante

El Parlamentario de Personas Mayores tuvo su primera sesión del año en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora . Los protagonistas fueron los referentes de centros de jubilados , quienes presentaron varios proyectos para mejorar su calidad de vida.

"Vecinas y vecinos de centros de jubilados se sentaron en las bancas para presentar y debatir proyectos que buscan mejorar los barrios y que vamos a incorporar a la gestión. Les quiero agradecer su compromiso con Lomas y también pedirles que nos ayuden a poder cambiar el rumbo de nuestro maravilloso país y a reflexionar sobre lo que estamos viviendo para no naturalizar este horror", señaló el intendente Federico Otermín , quien presidió la sesión de apertura.

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De la sesión participaron referentes de los Centros de Jubilados y Pensionados "Para seguir creciendo celeste y blanca", "Siempre bien", "Progreso e independencia", "La alegría de vivir", "Nicolasa Santandrea", "El nuevo amanecer", "Aliento de vida", "Renacer de Lamadrid", "Temperley Oeste", "No me olvides" y "No queremos ser olvidados". También estuvieron miembros del Centro Municipal de Día N°1 y de la Asociación de Alumnos del programa "UNITE" de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) .

Además de presentar y brindar detalles sobre los proyectos que impulsaron, las personas adultas mayores hablaron sobre las dificultades económicas que vienen atravesando a causa del ajuste que impone el Gobierno Nacional.

parlamentario mayores lomas4 Los jubilados hablaron sobre las dificultades económicas que genera el ajuste del Gobierno.

El encuentro también tuvo la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Diego Cordera; la secretaria de Relaciones con la Comunidad, Marina Lesci; y el titular de la Agencia de Personas Adultas Mayores, Juan José Nicolucci.

Qué proyectos se presentaron en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora

El Centro de Jubilados "Para seguir creciendo celeste y blanca" y el Centro Municipal de Día N°1 presentaron un proyecto para solicitar el acceso seguro e inclusivo de las personas mayores con discapacidad al Parque de Lomas.

Frente a una situación económica que dificulta el acceso regular a productos esenciales de la canasta básica alimentaria, desde el Centro de Jubilados "Siempre bien" solicitaron que se refuerce la asistencia de personas mayores en situación de extrema vulnerabilidad.

parlamentario mayores lomas3 Vecinas y vecinos comprometidos con la realidad de su comunidad.

Por su parte, el Centro de Jubilados "Progreso e Independencia" armó un proyecto que pide la creación del “Pase Libre Municipal" para que las personas que cobran la jubilación mínima puedan viajar gratis en las líneas de colectivos locales.

Desde "La alegría de vivir" solicitaron que haya más actividades recreativas, culturales, deportivas y comunitarias. Y los integrantes del centro "Nicolasa Santandrea" de Santa Marta armaron un proyecto para pedir medidas de prevención y de ordenamiento vial que permitan disminuir la velocidad de circulación de los vehículos en los alrededores de la institución y facilitar el cruce seguro de los adultos mayores.