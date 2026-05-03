Ópticas de Lomas de Zamora, en crisis por deuda del PAMI: reducen atención a jubilados

La falta de pagos por parte del PAMI a prestadores de salud visual comienza a generar una problemática en ópticas de Lomas de Zamora , que advierten que ya no pueden sostener la atención a clientes afiliados. La deuda acumulada y la incertidumbre sobre los cobros ponen en riesgo un servicio esencial para cientos de jubilados locales.

Nancy, de Óptica Lulens (ubicada en Gorriti, entre Yrigoyen e Italia), charló con este medio y admitió que desde enero PAMI dejó de abonarles los costos para cubrir la prestación de anteojos recetados a sus afiliados. “Son aproximadamente $4 millones . Nosotros atendemos entre 30 y 40 afiliados por mes, pero lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de no atender a una decena de ellos por estos inconvenientes que son ajenos a nosotros”, explicó.

Desde la Óptica Otero (Almirante Brown 2111), que cuenta con más de medio siglo de experiencia en el distrito, fueron más pesimistas y afirmaron que en los últimos días existieron reuniones entre la Cámara Argentina de Ópticas y el Programa de Asistencia Médica Integral para tratar de solucionar el inconveniente del atraso de los pagos .

“Además, sabemos que cambiaron los plazos de entrega de anteojos a los afiliados. Antes era uno por año y ahora es cada 24 meses, por lo que está todo prácticamente parado y desde hace dos semanas que no tomamos más pedidos”, señalaron. En esa línea, agregaron que “aún estamos aguardando un guiño de PAMI, a la espera de que nos puedan pagar al menos lo correspondiente a noviembre del 2025”.

Está todo prácticamente parado y desde hace dos semanas que no tomamos más pedidos Está todo prácticamente parado y desde hace dos semanas que no tomamos más pedidos

El Centro Óptico Americano (Meeks 9), con 31 años de trayectoria en Lomas de Zamora, también atraviesa dificultades por las coberturas. “En enero de este año pagaron lo correspondiente a octubre de 2025. A partir de ahí, no recibimos más dinero, con la excusa de auditorías que presentar”, afirmó Adriana Zamora, responsable del lugar.

2b735032-55a7-43ac-bdbe-69f85e4de3ec La situación de PAMI con las ópticas de Lomas de Zamora es alarmante.

Una deuda que repercute en Lomas de Zamora

Si se tiene en cuenta que la óptica factura alrededor de 400 anteojos por mes, la deuda total asciende a lo equivalente a 1.600 pares. “Esto nos obligó a bajar en un 80 o 90 por ciento la cantidad de trabajo con nuestros clientes habituales”, se lamentó. Además, detalló que, en la reciente reunión entre el presidente de la Cámara Argentina de Ópticas, Reinaldo Kerschen, y el director de PAMI, Esteban Leguizamo, se acordó avanzar con pagos atrasados y un desembolso inicial del 20% de la deuda, con la promesa de saldar el total en los próximos cinco meses.

En la reciente reunión entre el presidente de la Cámara Argentina de Ópticas, Reinaldo Kerschen, y el director de PAMI, Esteban Leguizamo, se acordó avanzar con pagos atrasados y un desembolso inicial del 20% de la deuda, con la promesa de saldar el total en los próximos cinco meses.

Mientras tanto, el escenario sigue siendo incierto y la atención a afiliados podría seguir restringiéndose. Los jubilados quedan nuevamente como los principales perjudicados, viendo limitado su acceso a un elemento indispensable para su calidad de vida.