domingo 03 de mayo de 2026
Escribinos
3 de mayo de 2026
Incertidumbre.

Ópticas de Lomas de Zamora, en crisis por deuda del PAMI: reducen atención a jubilados

Comercios de Lomas de Zamora admiten falta de pagos desde 2025, lo que provoca una caída del trabajo y restricciones en la entrega de anteojos a afiliados.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Desde el sector se mostraron muy preocupados con la situación actual.

Desde el sector se mostraron muy preocupados con la situación actual.

La falta de pagos por parte del PAMI a prestadores de salud visual comienza a generar una problemática en ópticas de Lomas de Zamora, que advierten que ya no pueden sostener la atención a clientes afiliados. La deuda acumulada y la incertidumbre sobre los cobros ponen en riesgo un servicio esencial para cientos de jubilados locales.

Nancy, de Óptica Lulens (ubicada en Gorriti, entre Yrigoyen e Italia), charló con este medio y admitió que desde enero PAMI dejó de abonarles los costos para cubrir la prestación de anteojos recetados a sus afiliados. “Son aproximadamente $4 millones. Nosotros atendemos entre 30 y 40 afiliados por mes, pero lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de no atender a una decena de ellos por estos inconvenientes que son ajenos a nosotros”, explicó.

Lee además
La institución de Lomas de Zamora fomenta a los vecinos a aprender un oficio para salir adelante.
Oportunidades reales.

De la adversidad al oficio: la academia de estética en Lomas que transforma vidas
Perdieron todo en el incendio.
Devastador.

Incendio en Albertina: una familia perdió todo y necesita ayuda para volver a empezar
9c74b44c-3142-4d10-90f1-ab5e2886bbc5
Los comercios esperan cobrar la deuda lo antes posible y volver a trabajar con normalidad.

Los comercios esperan cobrar la deuda lo antes posible y volver a trabajar con normalidad.

“Además, sabemos que cambiaron los plazos de entrega de anteojos a los afiliados. Antes era uno por año y ahora es cada 24 meses, por lo que está todo prácticamente parado y desde hace dos semanas que no tomamos más pedidos”, señalaron. En esa línea, agregaron que “aún estamos aguardando un guiño de PAMI, a la espera de que nos puedan pagar al menos lo correspondiente a noviembre del 2025”.

Está todo prácticamente parado y desde hace dos semanas que no tomamos más pedidos Está todo prácticamente parado y desde hace dos semanas que no tomamos más pedidos

El Centro Óptico Americano (Meeks 9), con 31 años de trayectoria en Lomas de Zamora, también atraviesa dificultades por las coberturas. “En enero de este año pagaron lo correspondiente a octubre de 2025. A partir de ahí, no recibimos más dinero, con la excusa de auditorías que presentar”, afirmó Adriana Zamora, responsable del lugar.

2b735032-55a7-43ac-bdbe-69f85e4de3ec
La situación de PAMI con las ópticas de Lomas de Zamora es alarmante.

La situación de PAMI con las ópticas de Lomas de Zamora es alarmante.

Una deuda que repercute en Lomas de Zamora

Si se tiene en cuenta que la óptica factura alrededor de 400 anteojos por mes, la deuda total asciende a lo equivalente a 1.600 pares. “Esto nos obligó a bajar en un 80 o 90 por ciento la cantidad de trabajo con nuestros clientes habituales”, se lamentó. Además, detalló que, en la reciente reunión entre el presidente de la Cámara Argentina de Ópticas, Reinaldo Kerschen, y el director de PAMI, Esteban Leguizamo, se acordó avanzar con pagos atrasados y un desembolso inicial del 20% de la deuda, con la promesa de saldar el total en los próximos cinco meses.

En la reciente reunión entre el presidente de la Cámara Argentina de Ópticas, Reinaldo Kerschen, y el director de PAMI, Esteban Leguizamo, se acordó avanzar con pagos atrasados y un desembolso inicial del 20% de la deuda, con la promesa de saldar el total en los próximos cinco meses.

Mientras tanto, el escenario sigue siendo incierto y la atención a afiliados podría seguir restringiéndose. Los jubilados quedan nuevamente como los principales perjudicados, viendo limitado su acceso a un elemento indispensable para su calidad de vida.

Temas
Seguí leyendo

De la adversidad al oficio: la academia de estética en Lomas que transforma vidas

Incendio en Albertina: una familia perdió todo y necesita ayuda para volver a empezar

Pintan murales en Lomas para mantener vivo el legado del papa Francisco

Recuperaron una moto robada en Lomas después de 17 años: allanamientos y varios detenidos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La casa fue vendida y los actuales dueños de Banfield la remodelaron.
Recuerdos.

La icónica casa que diseñó Oscar Alende en Banfield y el legado que aún perdura

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

La moto robada en Lomas de Zamora.
Zona Sur.

Recuperaron una moto robada en Lomas después de 17 años: allanamientos y varios detenidos