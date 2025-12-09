martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025
Mes caliente.

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con los pedidos de Estados Unidos

El Gobierno pretende aprobar el Presupuesto, la reforma laboral y la tributaria. El paquete es parte del ajuste estructural que pretende Estados Unidos.

QUÉ PROYECTOS SE TRATARÁN EN EL CONGRESO

El temario incluye, en primer lugar, el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que el Gobierno pretende aprobar como señal de orden fiscal hacia los mercados y como base de su programa económico. Además, se incorporó el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, junto con el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, dos iniciativas que apuntan a reforzar la disciplina tributaria y monetaria en un contexto de ajuste.

Por otra parte, el Ejecutivo anunció el envío de un Proyecto de Ley de Modernización Laboral (REFORMA LABORAL), con el objetivo de actualizar las normas de empleo y flexibilizar las relaciones de trabajo. En paralelo, se prevé una Reforma del Código Penal, que busca adecuar la legislación a nuevas demandas sociales y de seguridad. Finalmente, se incluyó la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), con el propósito de redefinir el marco de protección ambiental.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real. La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento.

QUÉ PASARÁ FUERA DEL CONGRESO

La CGT por su parte, tendrá la responsabilidad de tomar posición frente al avance que pretende el Gobierno sobre los derechos laborales. Gerardo Martínez (UOCRA) no irá este martes a la Casa Rosada al último encuentro del Consejo de Mayo y la conducción cegetista convocó para este jueves a su Consejo Directivo con un punto destacado en la agenda: “Analizar un plan de acción”.

