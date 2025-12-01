La entrega de preservativos con Javier Milei fue la más baja en 17 años.

El desinterés que demostró el gobierno de Javier Milei para la prevención contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), como el sífilis, fue creciendo a la par que aumentaban los contagios de ETS. Durante todo 2025 no se compraron directamente preservativos y se entregaron 832 unidades, pero ya en 2024 los registros oficiales del área de salud dieron cuenta del promedio de entrega de profilácticos mensual más bajo en 17 años.

En el Presupuesto de 2026 intentaron recomponer la situación, luego de que crecieran un 20,5% los casos de sífilis en todo el país, aunque las organizaciones de pacientes aseguran que esta reacción tardía es insuficiente para controlar los contagios.

De los casi 4 millones de profilácticos que se distribuían por mes en 2010, el año pasado esa cifra se ubicó en apenas 209.328 durante la gestión mileísta, en línea con el brutal ajuste en el área. Basta ver las cifras oficiales para verificarlo.

En el Boletín N°41 de Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina de diciembre de 2024, el Gobierno afirmó que la distribución de preservativos peneanos se concretó en "todas las jurisdicciones del país" y que "todas las personas pueden acceder a los preservativos y geles lubricantes a través de la entrega en mano". Sin embargo, al ver la letra chica, se desprende que el recorte en la provisión fue brutal.

"Lo del 2024 fue terrorífico y ahí uno podría pensar en el aumento desmedido que hay de la sífilis. El problema es que hubo una compra que nunca se resolvió y lo único que distribuyeron fueron 2 millones que les quedaron de remanentes con las compras de 2023", alertó en diálogo con El Destape José Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP). Es el mayor retroceso en 17 años y los datos de 2025 tampoco son alentadores. 0 pesos destinó el Gobierno a la provisión de profilácticos, de acuerdo a un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en base a datos oficiales.

Este año, a nivel nacional, el Estado no destinó ni ejecutó presupuesto para la prevención del VIH. Mientras que en 2023 se distribuyeron 275.565 folletos, en 2025 fueron 0.

En la antesala del Día Internacional de la Respuesta al VIH y el Sida, y a la espera del nuevo Boletín, Fundación Huésped denunció que este año hubo faltantes de preservativos en todo el país porque "durante el 2025 no se registraron compras de preservativos", por lo cual al tercer trimestre sólo se distribuyeron 832 unidades. "El proyecto prevé una recuperación abrupta en 2026, pero sin asegurar continuidad ni ejecución real, y con números aún por debajo de lo estipulado en el presupuesto 2023", subrayan por otro lado.

DENUNCIAN EL VACIAMIENTO

Al menos 30 organizaciones de pacientes, en pie de lucha desde que el Gobierno empezó a desmembrar la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, advirtieron en la última asamblea que "detrás de una planilla de excel del Gobierno" están ellos, que padecen "el desguace de la política sanitaria nacional y el abandono de los compromisos asumidos en la Ley 27.675".

Tampoco hubo campañas específicas ni test masivos. "En relación al diagnóstico de VIH, en 2023 se distribuyeron 1.120.380 test, mientras que para 2026 se prevén 581.000. Esto implica una reducción del 49,3% respecto de 2023", advirtió Fundación Huésped.