La picante pregunta de Moria Casán a Adrián Suar: "¿Sos mujeriego?"

En una charla íntima y picante con Moria Casán , Adrián Suar repasó su presente profesional, habló de su carrera, de su amor por El Trece y el costado más sensible de su vida. También “La One” le hizo preguntas de sobre sus romances.

Durante la extensa entrevista, Moria Casán llevó a Adrián Suar al terreno más íntimo y el productor contestó con sinceridad al segmento, “Yo nunca”.

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Entre las consultas más polémicas, Adrián Suar respondió si tuvo relaciones al aire libre: “Todas esas cosas las hice de muy jovencito. He probado mucho, he vivido mucho”. Incluso bromeó cuando Moria quiso saber si había sido en el mar: “Como soy chiquitito tengo miedo que una ola me lleve”.

La filosa pregunta de Moria Casán

Sin vueltas, Moria Casán le preguntó a su invitado si era mujeriego y Adrián Suar habló de su fama de seductor y reconoció cuestiones de su pasado.

“He sido mujeriego”, aunque aclaró que nunca fue de involucrarse con cualquiera. “No tengo esa idea del hombre que la coloca y chau. Nunca me pasó eso”, explicó.

Sin título-1 Moria Casan con Adrian Suar.

También contó cómo encara una conquista: “Necesito cortejo, un poquito de tiempo”, y aseguró que le importa mucho el ida y vuelta con la otra persona. “Me gusta si aparece el juego de a dos”, sostuvo.

Por último, el actor sorprendió al hablar de su vida sentimental y aseguró que tuvo menos romances de los que la gente imagina.

“No he tenido tantos romances, ni siquiera romances pasajeros”, afirmó. Y aunque admitió haber tenido relaciones ocasionales, dejó en claro que siempre cuidó mucho su intimidad. “Soy una persona de perfil bajo”, señaló, antes de cerrar con una definición muy personal: “Sé estar solo”.