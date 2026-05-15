Moria Casán se animó al freestyle: "Yo soy La One y ellos Silvina Escupidero"

El programa de Moria Casán, en El Trece , tuvo un arranque anticipante el fin de semana a puro ritmo con un grupo de freestyle que tomó el estudio con una batalla de improvisación que no dejó a absolutamente a nadie afuera.

El momento más picante llegó cuando uno de los raperos, en plena improvisación, soltó la frase que calentó el piso: “yo me siento tan La One y ellos tan Silvina Escupidero”.

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La rima, que juega con el apellido de Silvina Escudero generó la reacción inmediata del estudio. El comentario de otro participante no tardó en llegar: “No metas a tu abuelo muerto en esto, que nadie te lo pidió en ningún contexto”.

El cruce fue uno de los picos de tensión del freestyle, con el que quedó claro que dentro de la dinámica del rap todo puede ser material para una rima, incluso los nombres propios del mundo del espectáculo.

Georgina Barbarossa también fue parte del juego. Uno de los freestylers dejó en claro el posicionamiento del programa con una rima directa: “Todo bien con Georgina Barbarossa, pero va a ganar Moria porque es la más grosa”.

Otro de los momentos picantes del freestyle fue la entrega de los premios Martín Fierro. Los raperos tejieron varias rimas alrededor de los galardones, con frases como “se va a traer el Martín Fierro, se va a traer de una en la gloria” y “déjense de joder y denle ya a Moria de una el Martín Fierro”.

Uno de los versos cerró con una vuelta a los valores del poema original: “Tenle en el Martín Fierro, escucha lo que digo, que se respete la primera ley que los hermanos se han unido”.

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Moria Casán y “los nuevos payadores”

Al terminar el freestyle, Moria Casán tomó la palabra y definió al grupo con una comparación que lo dice todo: “¿Qué son? ¿Los nuevos payadores?””.

La diva celebró la performance y quiso entender la mecánica de la improvisación. Uno de los raperos le explicó: “Es rimar con lo que vas viendo y lo vas conectando. Primero pensás en la rima, después la duración.”