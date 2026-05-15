Festejan el Día Mundial del Heavy Metal en Lomas con bandas en vivo en la Plaza Grigera

Un día para festejar y disfrutar de lo mejor del metal.

Se trata de la quinta edición que se hace en Lomas para la comunidad metalera.

El Día Mundial del Heavy Metal se festeja con las mejores bandas en Lomas . Los vecinos podrán participar este sábado de una jornada en la Plaza Grigera que se desarrollará desde las 16 y luego a las 21 seguirá la fiesta con entrada libre y gratuita en el escenario del Teatro del Municipio en Manuel Castro 262.

Se trata del quinto festejo que se organiza para los fanáticos del metal en Lomas. Cada año para festejar esta fecha tan especial para los amantes del género se juntan a las bandas que tocan uno de los géneros con más convocatoria.

El encuentro promete, una vez más estar lleno de música, muestras y actividades para toda la comunidad metalera de la mano de @comunidadmetal_oficial que se encargan de organizar el evento junto al área de Cultura del Municipio de Lomas.

La propuesta se desarrollará entre la Plaza Grigera y el Teatro del Municipio, con shows en vivo, tributos, exposición fotográfica y encuentros para compartir la cultura del rock y el metal en comunidad, según informaron.

Habrá presentaciones de bandas y tributos a bandas reconocidas como Rata Blanca, Whitesnake, Almafuerte y Hermética, además de la muestra del fotógrafo Andrés Violante, reconocido por su trabajo en la escena del rock y el heavy metal.

En la grigera se podrá apreciar a las siguientes bandas en vivo: Kontrol y el loco Grisú, Talismán (tributo a Rata Blanmca) y Maltratado (tributo a Whitesnake).

En tanto, la muestra de Violante estará disponible hasta el 28 de mayo inclusive para que todos puedan recorrerla en el foyer del Teatro del Municipio en el horario de 8 a 20.

En tanto a partir de las 21 en el teatro se presentarán: el tributo a Almafuerte y a Hermética. Los que quieran sumarse a estas presentaciones en el marco del escenario municipal deben entrar al siguiente link, ingresar sus datos para poder recibir el QR de ingreso a la sala: https://lomasdezamora.gov.ar/iframe/teatrocartelera.aspx?