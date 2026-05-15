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15 de mayo de 2026
Rescate emotivo.

Pampita y Benjamín Vicuña recordaron a su hija Blanca en el día que cumpliría 20 años

Pampita y Benjamín Vicuña se expresaron con desgarradores posteos en las rede sociales para recordar a Blanca, fallecida en 2012.

La pequeña Blanca, con Benjamín Vicuña y Pampita.&nbsp;

La pequeña Blanca, con Benjamín Vicuña y Pampita. 

Para recordar a Blanca, Pampita eligió la frase "Les presto mis zapatos" para enumerar una lista de sentimientos que la vinculan a la llegada de su hija.

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Pampita y su hija Blanca.

Pampita y su hija Blanca.

"A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… A los que no se les iluminó la vida con un hijo… A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… Les presto mis zapatos. A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día… A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento… A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona…", recordó con emoción.

"Les presto mis zapatos. A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas… A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña… A los que no se dan una idea de lo divertida y alegre que puede ser una mariposa…", continuó.

Pampita definió a su hija como "una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte" y una "hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado".

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El recuerdo de Benjamín Vicuña a Blanca

A través de Instagram, Benjamín Vicuña abrió nuevamente su corazón y dejó palabras cargadas de amor, nostalgia y dolor, recordando el impacto irreversible que provocó la partida de su hija en su vida.

"Ya lloré, morí y renací", expresó en uno de los fragmentos más fuertes del texto, dejando al descubierto la profunda huella emocional que sigue atravesándolo con el paso de los años.

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Benjamín Vicuña y su hija Blanca.

Benjamín Vicuña y su hija Blanca.

La carta de Benjamín Vicuña

“Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte".

“Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda".

“Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”.

“Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.

“Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”.

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