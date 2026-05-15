Tamara Paganini, lapidaria con Franco Zunino en Gran Hermano: "Pendejo de mier..."

En medio de una nueva prueba por el presupuesto semanal en Gran Hermano Generación Dorada y sabiendo que si ganan solo obtendrán el 50% por la sanción grupal que hay en la casa, Tamara Paganini cruzó con insultos a Franco Zunino.

Hubo un nuevo error en la prueba y cuando estaban pensando cómo actuar, Tamara Paganini le preguntó a Franco Zunino si no le interesaba hacer las cosas bien en el desafío, aunque obviamente lo hizo con modos más bruscos.

Todo o nada. La placa de nominados de Gran Hermano luego de la doble eliminación

“¿Te chupa un huevo, no? Andá al confesionario y pedí que no te llamen para participar”, disparó, sin vueltas, contra su compañero del certamen de Telefe.

“No. Soy el de la culpa y quiero colaborar”, respondió el joven Berazategui, ya que él comió pizza guardada en el armario junto con Emanuel Di Gioia, artífice de la sanción que recayó en el presupuesto de la comida.

“Sentate y hacé el juego, no es tan complicado”, le respondió Juan “Juanicar” Caruso, echando más leña al fuego y en medio de un clima de tensión en la casa.

Sin título-1 Tamara Paganini, furiosa en Gran Hermano.

Los insultos de Tamara Paganini a Franco Zunino

Tamara Paganini insistió en que todos tenían que colaborar, y Franco Zunino, cuando aseguraba que “le dolía la panza”, provocó que Titi Tcherkaski lo acusara de “reírse” de la situación y haberlo hecho a propósito el error en la prueba.

Aprovechando el mote de “hijo” que Yanina Zilli le puso a Franco Zunino, Tamara Paganini fue contundente para criticarlo. "Zilli tuvo un hijo bobo, ya fue", lanzó sin pelos en la lengua. “Sos muy desubicada y maleducada, eso es mala educación”, le respondió.

“Mala educación es cagarse en la comida de todos, pendejo de mierda, mal educado sos vos, nene. Yo estoy clavada acá como un soldado, maleducado sos vos. Vos te confundís puteadas con faltas de respeto, que es lo que hacés vos al cagarte en la comida de todos, pendejo de mierda”, sentenció.