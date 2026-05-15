sábado 16 de mayo de 2026
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15 de mayo de 2026
Se pudrió todo.

Tamara Paganini, lapidaria con Franco Zunino en Gran Hermano: "Pendejo de mier..."

Tamara Paganini y Franco Zunino protagonizaron una discusión escandalosa en Gran Hermano en la nueva prueba por el presupuesto semanal.

Tamara Paganini contra Franco Zunino, en Gran Hermano.&nbsp;

Tamara Paganini contra Franco Zunino, en Gran Hermano. 

Hubo un nuevo error en la prueba y cuando estaban pensando cómo actuar, Tamara Paganini le preguntó a Franco Zunino si no le interesaba hacer las cosas bien en el desafío, aunque obviamente lo hizo con modos más bruscos.

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“¿Te chupa un huevo, no? Andá al confesionario y pedí que no te llamen para participar”, disparó, sin vueltas, contra su compañero del certamen de Telefe.

“No. Soy el de la culpa y quiero colaborar”, respondió el joven Berazategui, ya que él comió pizza guardada en el armario junto con Emanuel Di Gioia, artífice de la sanción que recayó en el presupuesto de la comida.

“Sentate y hacé el juego, no es tan complicado”, le respondió Juan “Juanicar” Caruso, echando más leña al fuego y en medio de un clima de tensión en la casa.

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Tamara Paganini, furiosa en Gran Hermano.

Tamara Paganini, furiosa en Gran Hermano.

Los insultos de Tamara Paganini a Franco Zunino

Tamara Paganini insistió en que todos tenían que colaborar, y Franco Zunino, cuando aseguraba que “le dolía la panza”, provocó que Titi Tcherkaski lo acusara de “reírse” de la situación y haberlo hecho a propósito el error en la prueba.

Aprovechando el mote de “hijo” que Yanina Zilli le puso a Franco Zunino, Tamara Paganini fue contundente para criticarlo. "Zilli tuvo un hijo bobo, ya fue", lanzó sin pelos en la lengua. “Sos muy desubicada y maleducada, eso es mala educación”, le respondió.

“Mala educación es cagarse en la comida de todos, pendejo de mierda, mal educado sos vos, nene. Yo estoy clavada acá como un soldado, maleducado sos vos. Vos te confundís puteadas con faltas de respeto, que es lo que hacés vos al cagarte en la comida de todos, pendejo de mierda”, sentenció.

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