domingo 05 de abril de 2026
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4 de abril de 2026
Fuerte.

El duro momento de Tamara Paganini cuando perdió a sus mellizos

Luego de su paso por la primera edición Gran Hermano, Tamara Paganini contó en una oportunidad el terrible momento que tuvo atravesar.

Tamara Paganini, hace unos años.&nbsp;

Tamara Paganini, hace unos años. 

Tamara Paganini fue participante de la primera edición de Gran Hermano, en 2001, y ahora está de nuevo en el centro de la escena por su ingreso a la casa de Telefe. Mientras que en medio de estas participaciones, sufrió una desgracia personal.

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"Es un sueño por el que venía luchando desde hace mucho tiempo. Y gracias a Dios, se va a hacer realidad", escribía en sus redes sociales en aquellos días junto a una foto en la que se veía su embarazo avanzado.

El terrible momento de Tamara Paganini

La participante de Gran Hermano, que en ese momento tenía 41 años, decidió entonces alejarse de la exposición pública para dedicarse por completo a la gestación de sus mellizos. Por entonces llevaba tres años de relación con el empresario Sebastián Cavalieri.

De todos modos, la felicidad de Tamara Paganini se transformó en tragedia. Vitorio, uno de los bebés, no sobreviviría al parto por una malformación ósea. "Pateaba y todo, pero solo podía vivir estando dentro mío", recordaría Tamara Paganini años después.

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Tamara Paganini, embarazada de sus mellizos.

Tamara Paganini, embarazada de sus mellizos.

La situación con Donatella, la otra melliza, tampoco era sencilla. "Tuve picos de presión que oprimieron el cordón umbilical. Entonces, no recibía suficiente alimento y no se le desarrollaron del todo los pulmones", relató.

Ambos nacieron prematuros, a los siete meses. Vitorio falleció minutos después de nacer, mientras que Donatella fue internada en incubadora y murió a los pocos días.

Tiempo después, Tamara Paganini y Cavalieri viajaron a Córdoba, donde esparcieron parte de las cenizas de sus hijos en un jardín y plantaron dos árboles en su memoria.

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