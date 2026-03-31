Tamara Paganini, picante en Gran Hermano Generación Dorada: "Es mi casa y ellos son ocupas"

Tamara Paganini volvió a Gran Hermano Generación Dorada luego de 25 años y desde su ingreso a la casa ya dio que hablar. Ya avisó que entró por todo y dejó sus primeras frases picantes en su paso por el confesionario.

"Tamara al confesionario", le dijo el Big a Tamara Paganini en su vuelta a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. "Ay me muero muerta", respondió ella con emoción.

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Al entrar, la famosa voz de la casa de Telefe le dio la bienvenida y le preguntó cómo estaba. "Arriba. Excitada, no podía respirar atrás de la puerta. Cuando empezaron a poner ese tema dije 'no voy a llorar'...", expresó.

"Es muy conmovedor para mí verte, sentirte que estás en la casa, oírte, verte que estás muy bien... me encanta que estés jugando acá", siguió contando la voz de Gran Hermano . "A mí también", dijo ella.

"Quería darte la bienvenida, contarte que estoy feliz, conmovido y emocionado. Y algo que me da alegría que es verte tan bien. Hay una sonrisa luminosa que me gusta mucho", agregó el Big.

image Tamara Paganini, de regreso.

Y Tamara Paganini sumó "¿Te estás haciendo el lindo conmigo? jajaja". "No, si querés me hago el lindo... pero no, es la verdad", siguió el dueño de la casa. "Bueno, acá delante de todos..."-

Y el Big la siguió interrogando: "¿Y será Tamara o será India? ¿Cómo te gusta más?". "No sé... porque en su momento no me gustaba que me llamaran Tamara y el Gran Hermano de ese momento me decía 'hay que llamar por el nombre, no te podemos llamar por el apodo'. Pero en la calle, cuando salí, me decías 'Tamara' y no me daba vuelta. Si me decían India es porque era alguien que me conocía", explicó.

"Es mi casa y ellos son ocupas, hay que sacar a los ocupas", sentenció Tamara Paganini sobre su esperada vuelta a Gran Hermano Generación Dorada.