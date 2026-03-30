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30 de marzo de 2026
Todo o nada.

Quiénes bajaron de placa y se salvaron de la eliminación en Gran Hermano Generación Dorada

En Gran Hermano Generación Dorada cuatro jugadores siguen en el juego y otros siguen en la cuerda floja en el certamen de Telefe.

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Un participante dejará Gran Hermano Generación Dorada. 

En medio de un clima de máxima tensión dentro de la casa de Gran Hermano, este domingo se vivió una instancia clave que modificó el juego en el certamen de Telefe y otros cuatro jugadores lograron bajar de la placa de nominados.

Cuatro participantes lograron bajar de placa y zafar de la Gala de Eliminación de este lunes. Se trata de Lolo Poggio, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Luana Fernández.

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Luego del voto del público, los cuatro consiguieron salir de la zona de riesgo y continuar en carrera por el premio mayor en Gran Hermano Generación Dorada.

Con este nuevo panorama, la placa definitiva del certamen quedó conformada por Brian Sarmiento, Yanina Zilli, Franco Poggio y Lola Tomaszeuski.

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División en Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra dividida en dos llegando al final de la quinta semana de competencia, pero hay jugadores que tratan de tender un puente entre ambos bandos.

Un grupo está conformado por Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Danelik Galazán, Franco Zunino, Luana Fernández, Martín Rodríguez y el subgrupo de Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Cinzia Francischiello y Eduardo Carrera.

Del otro lado se encuentran Manuel Ibero, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, La Maciel, Franco Poggio, Pincoya, Nazareno Pompei, Juanicar, Titi Tcherkaski y el subgrupo de Andrea del Boca, Daniela De Lucía y Yipio.

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