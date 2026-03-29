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29 de marzo de 2026
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En qué anda Juliana Díaz, expulsada de Gran Hermano

Juliana Díaz pasó por la casa de Gran Hermano y quedó en el recuerdo por su relación con Maxi Giudici y por su escandalosa expulsión.

Juliana Díaz, en sus tiempos en Gran Hermano.&nbsp;

Juliana Díaz, en sus tiempos en Gran Hermano. 

Juliana Díaz, conocida como "Tini" en la edición 2022 de Gran Hermano, dejó un recuerdo en el certamen de Telefe por su expulsión y su romance con Maxi Giudici. Tras su salida de la casa, su carrera mediática no se detuvo más.

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Luego de Gran Hermano, participó en el Bailando por Un Sueño, con la conducción de Marcelo Tinelli. Posteriormente, la joven decidió dar un giro radical a su vida: se mudó a Ecuador para probar suerte en un nuevo mercado laboral frente a las cámaras.

Juliana Díaz y su paso por Ecuador

Durante el 2025 Juliana Díaz fue una de las figuras centrales de "Soy el mejor", un reconocido reality de baile ecuatoriano. Allí representó a la Argentina y se ganó el cariño del público local.

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Juliana Díaz, ex Gran Hermano.

Juliana Díaz, ex Gran Hermano.

Actualmente en sus redes sociales comparte producciones de fotos y su día a día. Con millones de seguidores, se consolidó como una creadora de contenido que marca tendencia.

En Instagram se presenta como "lifestyle creator" y tiene un contacto fluido con un público fiel, atento a cada uno de sus nuevos proyectos en las redes sociales.

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