En qué anda Juliana Díaz, expulsada de Gran Hermano

Juliana Díaz , conocida como "Tini" en la edición 2022 de Gran Hermano , dejó un recuerdo en el certamen de Telefe por su expulsión y su romance con Maxi Giudici . Tras su salida de la casa, su carrera mediática no se detuvo más.

El motivo de la expulsión fue que Juliana Díaz incumplió una de las reglas sagradas de Gran Hermano: no revelar información del exterior que rompa el aislamiento del resto de los participantes.

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Luego de Gran Hermano, participó en el Bailando por Un Sueño, con la conducción de Marcelo Tinelli. Posteriormente, la joven decidió dar un giro radical a su vida: se mudó a Ecuador para probar suerte en un nuevo mercado laboral frente a las cámaras.

Durante el 2025 Juliana Díaz fue una de las figuras centrales de "Soy el mejor", un reconocido reality de baile ecuatoriano. Allí representó a la Argentina y se ganó el cariño del público local.

image Juliana Díaz, ex Gran Hermano.

Actualmente en sus redes sociales comparte producciones de fotos y su día a día. Con millones de seguidores, se consolidó como una creadora de contenido que marca tendencia.

En Instagram se presenta como "lifestyle creator" y tiene un contacto fluido con un público fiel, atento a cada uno de sus nuevos proyectos en las redes sociales.