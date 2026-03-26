Por qué Jenny Mavinga decidió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Jenny Mavinga tomó la decisión de abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego atravesar un profundo cuadro de angustia. La joven tomó la firme decisión a solo 31 días del comienzo de esta edición del certamen de Telefe .

La participante fue contenida por el psicólogo que está a disposición de todos los participantes y por sus compañeras más cercanas, pero no pudo recomponerse anímicamente y dijo que necesitaba irse para abrazar a su marido y sus hijas.

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Janny Mavinga aseguró que el 29 de abril una de sus hijas cumplirá 15 años, por lo que la empezó a extrañar aún más, y que su situación psicológica en la casa no le permite concentrarse en el juego.

La africana recibió el cariño de todos sus compañeros. Yipio se encargó de abrazarla mucho y Manuel Ibero le dijo que “no hay nada más honorable que extrañar a la familia”.

“Yo hago todo por mis hijas, mi respiración tiene nombre y apellido, y no puedo estar acá pensando en que me extrañan. Eso me parte al medio y es una carga grande”, reconoció Jenny Mavinga.

image Jenny Mavinga se despidió de Gran Hermano Generación Dorada.

La Maciel se puso a llorar con Jenny Mavinga y le pidió que no abandone una oportunidad única como Gran Hermano Generación Dorada, pero ella, decidida a irse, afirmó que aprovechará la oportunidad del reality “de otra manera”.

Mientras que la voz de Gran Hermano despidió a Jenny Mavinga con un sentido mensaje en el que le deseó que afuera “recupere esa sonrisa tan linda”.

La joven tomó la palabra antes de irse por la puerta giratoria y dijo que, a pesar de hacer todo el esfuerzo para seguir, “su cabeza y sus emociones no son lo mismo”.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandonó por decisión propia)