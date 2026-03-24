Gran Hermano Generación Dorada: cómo fue el regreso de Andrea del Boca

Andrea del Boca debió salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada el jueves pasado por motivos de salud. La actriz estuvo tomándose la presión y los resultados no eran los esperados, por lo que la llevaron a hacerse otros estudios.

Finalmente, este lunes, la participante volvió a ingresar a la casa y fue muy recibida por sus compañeros, que se alegraron de verla de regreso en la casa.

Tanto los integrantes de su grupo como el resto de los jugadores le expresaron unas palabras, una de ellas fue Yanina Zilli, que dejó sus diferencias de lado y se alegró por la vuelta de su compañera.

“Bienvenida, me alegro que estés bien”, expresó Zilli y Andrea del Boca bromeó: “Somos dos minas del espectáculo”. Rápidamente se abrazaron y Yanina afirmó: “Te extrañe mucho, para seguir jugando, no arrancamos todavía a jugar nosotras dos, tenemos que empezar”.

Luego, agregó: “Estoy contenta que estés bien de salud, eso me alegra, en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”. A lo que Andrea del Boca afirmó: “Es un volver a empezar”.

image El abrazo de Andrea del Boca y Zilli en Gran Hermano Generación Dorada.

Qué dijo Andrea del Boca de sus problemas de salud

Cuando Santiago del Moro se comunicó con la casa, le dijo que se alegra verla bien y le pidió que cuente lo que le sucedió. “El otro día me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”, compartió Andrea del Boca.

“Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”, expresó la actriz.