Gran Hermano Generación Dorada: quiénes lograron bajar de la placa de eliminación

Este domingo en Gran Hermano Generación Dorada se conoció quiénes son los participantes lograron salir de la placa de eliminación por decisión del público del certamen de Telefe . Esto se dio en un ambiente donde de la tensión sigue creciente en la casa más famosa del país.

En esta nueva semana, todos los competidores entraron en placa pero fueron bajando de dos tandas de acuerdo a los votos positivos de las seguidores del exitoso ciclo.

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De esta forma, este domingo, el conductor del programa, Santiago del Moro , anunció quiénes se salvaban de la Gala de Eliminación de este lunes por la noche.

En medio de fuertes discusiones entre los propios participantes, el conductor comenzó a decir quién iba a ser el primer salvado. De forma aleatoria, bajaron de placa Manuel, Eduardo, Brian, Titi, Jenny Mavinga, Franco, Danelik, La Maciel y Lolo.

gh 2 La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Los que siguen en placa en Gran Hermano Generación Dorada

En cambio, siguen en placa de nominados son Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martín, Nazareno Pompei y Zunino. Uno de ellos se convertirá en el quinto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Mientras que el jueves pasado ya se habían salvado de la eliminación Yanina Zilli, Andrea del Boca, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia.