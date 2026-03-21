domingo 22 de marzo de 2026
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21 de marzo de 2026
Sin vueltas.

Nazareno Pompei en Gran Hermano Generación Dorada: "Voy a empezar a cortar cabezas"

El lomense Nazareno Pompei contó que cambió de rumbo en su estrategia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Nazareno Pompei, en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Nazareno Pompei, en Gran Hermano Generación Dorada. 

Luego de ser testigo de alianzas y traiciones, el lomense Nazareno Pompei decidió ir por todo y anunció, en una charla a solas frente al micrófono del stream, que se terminaron las contemplaciones en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

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El exfutbolista de Los Andes aseguró que su prioridad es su propia tranquilidad: "Si tengo que aceptar que las balas caigan para acá, lo voy a aceptar".

Nazareno Pompei, sin vueltas

Lo más fuerte del descargo de Nazareno Pompei fue su renuncia a los vínculos emocionales dentro del reality de Telefe. "Ya no empatizo más con nadie, ya no caigo en el juego de victimización de nadie. Tampoco en la manipulación", afirmó.

Nazareno Pompei admitió que, para sobrevivir, adoptará herramientas que antes rechazaba: "Voy a aprender a falsear, eso es parte de Gran Hermano. A decirles lo que quieren escuchar".

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Nazareno Pompei habló de todo.

Nazareno Pompei habló de todo.

Según sus propias palabras, su plan consiste en "empezar a cortar cabezas y debilitar grupos". El participante se mostró indignado con los manejos de sus compañeros: "Se matan por atrás. Corté menos diez con eso. La casa te obliga a jugar solo".

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