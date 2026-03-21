Nazareno Pompei en Gran Hermano Generación Dorada: "Voy a empezar a cortar cabezas"

Luego de ser testigo de alianzas y traiciones, el lomense Nazareno Pompei decidió ir por todo y anunció, en una charla a solas frente al micrófono del stream, que se terminaron las contemplaciones en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

"A partir de ahora, las decisiones del juego las voy a tomar pura y exclusivamente en base a lo que yo considero", sentenció Nazareno Pompei en vivo en Telefe.

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El exfutbolista de Los Andes aseguró que su prioridad es su propia tranquilidad: "Si tengo que aceptar que las balas caigan para acá, lo voy a aceptar".

Lo más fuerte del descargo de Nazareno Pompei fue su renuncia a los vínculos emocionales dentro del reality de Telefe . "Ya no empatizo más con nadie, ya no caigo en el juego de victimización de nadie. Tampoco en la manipulación", afirmó.

Nazareno Pompei admitió que, para sobrevivir, adoptará herramientas que antes rechazaba: "Voy a aprender a falsear, eso es parte de Gran Hermano. A decirles lo que quieren escuchar".

image Nazareno Pompei habló de todo.

Según sus propias palabras, su plan consiste en "empezar a cortar cabezas y debilitar grupos". El participante se mostró indignado con los manejos de sus compañeros: "Se matan por atrás. Corté menos diez con eso. La casa te obliga a jugar solo".