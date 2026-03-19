La insólita razón por la que todos terminaron en placa en Gran Hermano

Todos a placa en Gran Hermano Generación Dorada.

La mitad de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada fueron al confesionario a votar sin saber que se trata de una placa positiva y que un complot fue analizado y sancionado categóricamente por la producción de certamen de Telefe .

“Fue obsceno lo que hablaron. Superó el complot. Gran Hermano analizará lo que digan en el confesionario, y en caso de superar una determinada cantidad de instancias, habrá una penalidad grupal”, dijo Santiago del Moro antes de que nominaran los participantes.

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Manuel Ibero , líder de la semana, la noche anterior había fulminado a Cinzia Francischiello , además de prohibirle el voto al igual que a otros 10 jugadores. De todos modos, el complot fue tan evidente que se determinó que todos los participantes vayan a placa, incluyendo el líder.

Andrea del Boca: 2 para Zilli y 1 para Danelik.

Brian Sarmiento: 2 para Eduardo y 1 para Juanicar.

Franco Poggio: 2 para Solange y 1 para Emanuel.

Kennys Palacios: 2 para Danelik y 1 para Emanuel.

Lola Tomaszeuski: 2 para Emanuel y 1 para Solange.

Lolo Poggio (Nominación espontánea): 3 para Emanuel y 2 para Solange.

Jenny Mavinga: 2 para Brian y 1 para Emanuel.

Martín Rodríguez: 2 para Juanicar y 1 para Andrea.

Manuel Ibero: 2 para Eduardo y 1 para Emanuel.

Nazareno Pompei*: 3 para Emanuel, 2 para Zilli y 1 para Danelik. *Disposición 3, 2, 1 por el beneficio otorgado a través de Nicolás Sícaro, eliminado de la tercera semana.

Yanina Zilli: 2 para Daniela y 1 para Yipio.

Franco Zunino: 2 para Daniela y 1 para Emanuel.

image La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

El complot en Gran Hermano Generación Dorada

El complot analizado por Gran Hermano fue entre Manu, Brian, Titi Tcherkaski (que no nominó), Nazareno y varios jugadores más con el objetivo de ir en contra de Sol, Emanuel, Eduardo y Cinzia. “Es obsceno y bochornoso, cruza todos los límites”, les anunció Santiago del Moro.

“El voto es secreto y está prohibido. Para quienes aún tienen dudas, el complot es un pacto entre dos o más jugadores para votar a otros compañeros. En las primeras semanas vi charlas al límite del reglamento y como eran los primeros días, decidí no penalizarlo. Pero lo que vi en las últimas horas no respeta el espíritu del juego”, comenzó el Big.

“Todos los votos quedan anulados. Quedan sin efecto todas las nominaciones, por lo tanto, todos los participantes vuelve a tener 0 votos. Como medida de ejemplo, les comunico lo siguiente: todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento están nominados. Sin excepción, vos también, Manuel, que perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”, determinó Gran Hermano.

Los jugadores que no nominaron por decisión de Manu, líder de la semana: Cinzia Francischiello, que además fue enviada a placa por él, Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera, Danelik Galazán, Pincoya, Juani Caruso, Yipio, Luana Fernández, Daniela De Lucía, Titi Tcherkaski.