martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
Se picó mal.

Gran Hermano Generación Dorada: Andrea del Boca fulminó a Cinzia tras la compra semanal

Cinzia fue la encargada de la compra semanal en Gran Hermano y Andrea del Boca la cruzó por todos los productos que faltaban en la casa de Telefe.

Andrea del Boca contra Cinzia en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Andrea del Boca contra Cinzia en Gran Hermano Generación Dorada. 

Cinzia Francischiello fue la encargada de hacer la compra de la semana en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y de inmediato se produjo un filoso cruce con Andrea del Boca, luego que la actriz se queje por los productos faltantes en la casa de Telefe.

“Entró lo principal, pura comida y comida. Lo único que entró de frutas fueron las naranjas y las bananas, y no entró casi nada de vegetales”, explicó Cinzia cuando sus compañeros revisaban la lista de su compra.

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Cinzia luego hizo conocer una ausencia polémica: “No hay sal”. Ante ese anuncio, algunos participantes del reality comenzaron a revisar las alacenas para ver cuánto quedaba. Luego, Andrea del Boca apareció en el living y tomó a solas la lista de compras de Cinzia para hacer un análisis detallado.

“Qué raro que antes del vacío haya otras cosas”, opinó la actriz, que acto seguido se preocupó porque no entraron en la compra varios condimentos, ajo y manzanas.

“Té negro no entró… qué suerte”, expresó Andrea del Boca con sarcasmo, justo cuando Cinzia pasaba por detrás suyo en el comedor.

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Andrea del Boca, picante en Gran Hermano Generación Dorada.

Andrea del Boca, picante en Gran Hermano Generación Dorada.

Más críticas de Andrea del Boca

Andrea del Boca luego fue quejándose a lo largo de toda la casa, comentando por lo bajo con Yipio y Daniela De Lucía. “Todos toman té negro, yo no soy la única, y está en la cuarta página. Fue a propósito a poner las cosas que quería”, enunció Andrea del Boca contra la venezolana.

Titi Tcherkaski también se acercó al grupo de la actriz para criticar la compra realizada por Cinzia. La actriz enfatizó que le parecía inadmisible que las milanesas de soja y las lentejas hayan tenido un lugar preponderante en el listado antes que otros alimentos.

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