Ricardo Biasotti contó por qué su romance con Andrea del Boca "se desvaneció rápido"

Ricardo Biasotti fue pareja de Andrea del Boca , actual participante de Gran Hermano Generación Dorada, y tuvieron una hija juntos, Anna. El romance comenzó en 2000 y se separaron poco después en medio de un escándalo y de acusaciones cruzadas.

En medio de la exposición mediática de Andrea del Boca por el certamen de Telefe, Ricardo Biasotti se refirió al romance que tuvo con la actriz en otros tiempos.

Vintage. Cómo fue el escandaloso romance de Andrea del Boca y Silvestre

“A mí me llama mucho la atención la gente exitosa, la gente que ha logrado cosas importantes más allá de la media. Me interesa conocerla, me interesa saber qué hay detrás de esa personalidad que la llevó a tener un éxito y a lograr cosas que muchos queremos y no podemos”, reflexionó en primer lugar el papá de Anna Chiara en Puro Show .

Y sumó: “Ella fue exitosa, una actriz famosa internacionalmente lograda. Cuando la conocí en un cumpleaños me llamó la atención. Me acuerdo que pensé ‘quiero conocer a esta persona’. Eso me cautivó”.

Andrea del Boca y el fugaz romance con Ricardo Biasotti

A pesar de ese primer encuentro, Ricardo Biasotti contó que la fantasía duró poco y que en cuestión de semanas se chocó con la realidad.

andrea del boca gran hermano.jpg-699cdc194808b

“Se desvaneció muy rápido todo. Yo conocí a la actriz, pero nunca llegué a conocer a la persona más allá de la actriz. La dejé porque no la terminé de conocer a ella”, remarcó.

Cuando Pampito le preguntó cómo era Andrea del Boca, él insistió: “¡No lo sé! No la terminé de conocer. No sabría decirte cómo era porque actuó todo el tiempo”.