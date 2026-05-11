martes 12 de mayo de 2026
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11 de mayo de 2026
Primera B.

Mariano Pieres consideró justo el empate de Brown de Adrogué

Mariano Pieres, defensor de Brown de Adrogué valoró el punto ante Sportivo Italiano, y resaltó la racha de tres partidos que sin derrotas.

Mariano Pieres, defensor de Brown de Adrogué.

Mariano Pieres, defensor de Brown de Adrogué.

Brown de Adrogué está logrando estabilizarse después de un comienzo flojo en la Primera B. En los últimos seis partidos obtuvo el 50% de los puntos que lo ponen a cuatro de San Martín de Burzaco en busca del Torneo Reducido, pero a otros tantos del descenso. “Hace tres partidos que no perdemos, eso es importante”, destacó Mariano Pieres.

El Tricolor, que venía de igualar en el clásico del distrito de Almirante Brown, sumó otra unidad con Sportivo Italiano, uno de los protagonistas del torneo.

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“Partido muy complicado, ellos juegan muy bien, tienen una idea muy clara, una forma de juego muy definida”, dijo sobre el rival al que enfrentaron en Adrogué.

Mariano Pieres: “Son partidos difíciles”

En ese sentido, Pieres consideró que “practicamos algunas cuestiones que no pudimos llevar tan bien a cabo, pero son partidos muy difíciles de la categoría que hay que lucharlos, disputarlos, hay que tratar de que las posibilidades que tenemos sacar ventaja, pero creo que el empate fue justo”.

Mariano Pieres
Mariano Pieres resalt&oacute; la racha positiva del equipo.

Mariano Pieres resaltó la racha positiva del equipo.

En declaraciones a Cadena Tricolor, el exJuventud Unida de San Luis resaltó que “hace tres partidos que no perdemos, eso es importante. Todo suma”.

Uno de los puntales de la defensa del equipo de Jorge Vivaldo señaló que “trato de cumplir mi función lo mejor posible, con mi compañero de zaga lo venimos entrenando en la semana. Estamos fuertes y esperemos seguir por el mismo camino”.

Brown de Adrogué viaja a Echeverría

El próximo sábado, desde las 15.30, Brown de Adrogué se trasladará hasta Esteban Echeverría, donde visitará a Deportivo Camioneros, en el estadio Hugo Moyano.

El Camión, 6º con 24 unidades, viene de vencer a Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz (3-1) y se mantiene invicto en condición de visitante.

“Vamos a una cancha difícil, se hacen difícil de local, en la semana tendremos que entrenar y prepararnos para ir a disputar el partido, tratar de generar situaciones de gol y volver con los tres puntos”, finalizó el central.

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