En Burzaco, el clásico entre San Martín y Brown de Adrogué terminó sin goles

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San Martín y Brown de Adrogué, un clásico sin goles en Burzaco

En una nueva edición del duelo barrial más importante de Almirante Brown, San Martín y Brown de Adrogué repartieron puntos en Burzaco, al igualar 0 a 0 en muy partido con pocas emociones por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Primera B.

En el estadio Francisco Boga, el local fue más en el desarrollo del juego, pero no estuvo fino en los metros finales y por eso terminó con sabor a poco ante un Tricolor que, a medida que pasaron los minutos, se conformó con el punto.

El equipo de Federico Scurnik fue el más mereció en el clásico, ya que de entrada salió con la intención de imponer condiciones y fue acumulando aproximaciones a medida que pasaron los minutos. Sin embargo, en las claras, se topó con un seguro Sebastián Giovini, que salvó su valla dos veces y gracias a eso se llevó el premio al más destacado de la visita.

La primera fue a los 25 minutos del primer tiempo. A puro reflejos, el arquero se lució ante un fuerte cabezazo de Zarget en el borde del área chica y después, en el rebote, tuvo la ayuda del destino, ya que el "9" azul definió desviado en el rebote. La segunda llegó a los 19 del segundo tiempo, con una buena atajada ante un remate bajo de Velázquez.

Brown, por su parte, generó muy poco en ofensiva y la más clara que tuvo fue el complemento, a 15 minutos del pitazo final, con un remate desde afuera del área de Alan Visco, que fue bien tapado por el experimentado Maxi Gagliardo. Antes y después, se abocó a cuidar su arco, esperando una contra que nunca llegó.

Por eso, en un partido con muy pocas emociones dentro de las áreas, el 0 a 0 es lo mejor resultado que refleja el trámite del partido de esta nueva edición del clásico de Almirante Brown.