En Burzaco, el clásico entre San Martín y Brown de Adrogué terminó sin goles

San Martín y Brown de Adrogué, un clásico sin goles en Burzaco
En una nueva edición del duelo barrial más importante de Almirante Brown, San Martín y Brown de Adrogué repartieron puntos en Burzaco, al igualar 0 a 0 en muy partido con pocas emociones por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Primera B.
En el estadio Francisco Boga, el local fue más en el desarrollo del juego, pero no estuvo fino en los metros finales y por eso terminó con sabor a poco ante un Tricolor que, a medida que pasaron los minutos, se conformó con el punto.
El equipo de Federico Scurnik fue el más mereció en el clásico, ya que de entrada salió con la intención de imponer condiciones y fue acumulando aproximaciones a medida que pasaron los minutos. Sin embargo, en las claras, se topó con un seguro Sebastián Giovini, que salvó su valla dos veces y gracias a eso se llevó el premio al más destacado de la visita.
La primera fue a los 25 minutos del primer tiempo. A puro reflejos, el arquero se lució ante un fuerte cabezazo de Zarget en el borde del área chica y después, en el rebote, tuvo la ayuda del destino, ya que el "9" azul definió desviado en el rebote. La segunda llegó a los 19 del segundo tiempo, con una buena atajada ante un remate bajo de Velázquez.
Brown, por su parte, generó muy poco en ofensiva y la más clara que tuvo fue el complemento, a 15 minutos del pitazo final, con un remate desde afuera del área de Alan Visco, que fue bien tapado por el experimentado Maxi Gagliardo. Antes y después, se abocó a cuidar su arco, esperando una contra que nunca llegó.
Por eso, en un partido con muy pocas emociones dentro de las áreas, el 0 a 0 es lo mejor resultado que refleja el trámite del partido de esta nueva edición del clásico de Almirante Brown.
¡Final del partido: empate en clásico!
45' (+5) ST. San Martín y Brown de Adrogue no pudieron romper el cero e igualaron por la fecha 14 de la Primera B, en una nueva edición del clásico de Almirante Brown.
45' ST. Se adicionaron 5 minutos.
Brown de Adrogué tuvo la primera
29' ST. Con un remate desde afuera del área, Alan Visco obligó una buena respuesta del experimentado arquero Maxi Gagliardo.
Giovini, otra vez salva a Brown de Adrogué
19' ST. Gran respuesta del arquero del Tricolor ante un remate bajo de Velázquez.
San Martín sigue con el dominio, pero no gravita
15' ST. El local tiene el control de las acciones, domina a Brown de Adrogué, pero no tiene claridad en los metros finales.
¡Inició el segundo tiempo en Burzaco!
0' ST. San Martín y Brown de Adrogué ya juegan los últimos 45 minutos del clásico barrial de Almirante Brown.
¡Final del primer tiempo!
45' PT. San Martín y Brown de Adrogué igualan sin goles al cabo de los primeros 45 partidos de este encuentro válido por la fecha 14 de la Primera B.
Sebastián Giovini, gigante
25' PT. El arquero de Brown de Adrogué se lució ante un cabezazo dentro del área de Zarget y salvó la valla de su arco. En el rebote, el "9" definió desviado.
Otro aviso de San Martín
12' PT. Velázquez desbordó por izquierda, se sacó un rival y sacó un preciso centro que conectó Serpa, imponiéndose entre los centrales, pero la pelota se fue desviada.
Gol anulado para San Martín
7' PT. Tras un remate defectuoso desde afuera del área, Nicolás Barrera definió de cabeza a la red, pero Ariel Cruz anuló la jugada. Decisión correcta del árbitro.
¡Comenzó el partido en el Francisco Boga!
0' PT. San Martín hizo rodar la pelota y comenzó el clásico contra Brown de Adrogué, en Burzaco.
Formaciones confirmadas de San Martín y Brown de Adrogué
San Martín: Maximiliano Gagliardo; Sergio Modón, Richard Lazarev, Rodrigo González, Nicolás Barrera; Rodrigo Díaz, Rodrigo Peralta, Nicolás Gauna; Rodrigo Velázquez, Emanuel Zarget e Ignacio Serpa.
Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Mariano Pieres, Carlos Aguirre, Lucas Irusta, Adriel Ortíz; Tomás Patrizio, Elían Robles, Jonathan Bogado; Matías Sproat; Bruno Báez y Octavio Padovani.
Arbitro: Ariel Cruz.
Hora: 18.
Cancha: San Martín de Burzaco.
TV: LPF Play.