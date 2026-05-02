La Fuerza aterriza en Banfield con una jornada épica para fans de Star Wars

El evento se hará en la Plaza del Campeón de Banfield: es apto para toda la familia, con entrada gratuita.

La ciudad de Banfield será escenario de un festejo galáctico. Y es que, en el marco del mes de Star Wars , la Fuerza despertará en la Plaza del Campeón con una edición especial de Expo Comics dedicada al universo de una de las sagas más memorables. La jornada se hará este domingo 3 de mayo, con entrada libre y gratuita.

Víctor Luna , uno de los referentes de Expo Comics , dialogó con este medio y contó que el evento dedicado a la Guerra de las Galaxias se llevará a cabo de 13 a 20 en el espacio público que se encuentra ubicado en Valentín Vergara al 1500, a metros de la estación. Será la primera vez que se lleve a cabo este encuentro en Banfield.

El evento dedicado a la Guerra de las Galaxias se llevará a cabo de 13 a 20 en el espacio público que se encuentra ubicado en Valentín Vergara al 1500.

Pensada para ser disfrutada en familia, la jornada contará con recreacionismo galáctico, dibujantes y fanzines, editoriales y esculturas y hasta un concurso de dibujo , donde los vecinos tendrán la oportunidad de demostrar su talento ligado al arte y a la saga.

d9f7a02b-2c78-4d68-9fec-243004381d4e En 2027 se cumplirán 50 años del estreno de la primera película de la saga: Star Wars episodio IV, una nueva esperanza.

Pero, sin dudas, el momento que se llevará toda la atención es el desfile cosplay: desde la organización incentivaron a los fanáticos a asistir al evento caracterizados como alguno de los héroes o villanos que aparecen en las películas, tales como Darth Vader, Anakin y Luke Skywalker, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Leia Organa, Yoda, Chewbacca, Kylo Ren y Rey, entre otros.

b416cfc5-69ac-4d24-a88e-74877c92f7a0 La jornada se hará este domingo de 13 a 20 en Banfield.

“Este tipo de actividades culturales son posibles de realizar gracias al acompañamiento de Cultura Lomas y el Municipio. Estamos convencidos de que será un domingo distinto, entre viñetas y estrellas, donde esperamos que los vecinos lo disfruten al máximo y que la Fuerza los acompañe”, expresó Víctor.

Este tipo de actividades culturales son posibles de realizar gracias al acompañamiento de Cultura Lomas y el Municipio. Estamos convencidos de que será un domingo distinto, entre viñetas y estrellas, donde esperamos que los vecinos lo disfruten al máximo y que la Fuerza los acompañe Este tipo de actividades culturales son posibles de realizar gracias al acompañamiento de Cultura Lomas y el Municipio. Estamos convencidos de que será un domingo distinto, entre viñetas y estrellas, donde esperamos que los vecinos lo disfruten al máximo y que la Fuerza los acompañe

El evento se desarrollará en la antesala de lo que será el Día de Star Wars (4 de mayo), una fecha impulsada por los fanáticos con el propósito de homenajear y recordar a los personajes y la historia de la saga creada por Lucasfilm, la productora de George Lucas, que luego fue adquirida por The Walt Disney Company.