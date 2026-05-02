La tenían secuestrada en un taller clandestino para trabajar en La Salada: la rescató la Policía

Rescataron a una mujer que estaba secuestrada en un taller clandestino en el barrio porteño de Mataderos . Era obligada a trabajar en la feria La Salada en la localidad de Ingeniero Budge . Hay un detenido.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó con la denuncia de vecinos que alertaban sobre una mujer que pedía auxilio en una casa ubicada en la calle San Pedro al 5700 , en Mataderos.

Megacausa. Dos detenidos por estafar y amenazar de muerte a los puesteros de La Salada

La Policía de la Ciudad fue inmediatamente hacia la vivienda y encontró a una señora de 53 años, oriunda de Bolivia , en un estado de ataque de nervios. La víctima relató que la tenían en cautivero desde hace dos meses y que la explotaban laboralmente.

El sujeto que obligaba a la mujer a trabajar en el taller clandestino y en La Salada.

La mujer le contó a los policías que la obligaban a trabajar en un taller de costura y a vender los productos en la feria La Salada, el paseo de compras instalado en Budge, en Lomas de Zamora. Llevaba varias semanas retenida en esas condiciones, muchas veces privada de alimento.

Los efectivos hallaron una gran cantidad de prendas de vestir, camperas, chalecos, máquinas de costura, mesas de corte, moldes, rollos de telas, hilados, anotaciones y otros elementos dentro de la vivienda. No tardaron en encontrar al dueño de la casa, un ciudadano boliviano de 66 años.

El sujeto intentó evadir a los policías, pero luego se confirmó que estaba a cargo del taller. Terminó detenido por el delito de trata de personas. Lo trasladaron a una dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº12.

Por otro lado, personal especializado de la División Trata de Personas se ocupó de brindarle asistencia psicológica a la víctima.