El "Rey de La Salada" recuperó la libertad y se derrumba la causa en su contra

La Justicia ordenó liberar a Jorge Castillo , conocido como “ El Rey de La Salada ” , quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de una causa por lavado de dinero y evasión impositiva en la feria de Lomas de Zamora .

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó “falta de mérito” para Castillo y el resto de los imputados . Los jueces consideraron que la investigación no pudo demostrar “la existencia de alguna maniobra que permita demostrar, al menos en este estado embrionario del proceso, un supuesto de lavado de activos siquiera indiciariamente”.

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SALE DE LA CÁRCEL "El Rey de La Salada" tendrá prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Por otro lado, la Cámara sostuvo que no hay evidencia de que el dinero tuviera origen en la comisión de algún delito y tampoco que hubiera una asociación ilícita para lavar dinero. En sintonía, señaló que las afirmaciones de la fiscalía fueron “genéricas y vagas” , por lo que “no resultan suficientes, ni siquiera con el grado de convicción exigido para esta etapa del proceso”. En una fuerte crítica, la Cámara afirmó que la fiscalía “se limitó a señalar operaciones comerciales y de compraventa de bienes muebles e inmuebles de modo genérico”.

En consecuencia, los camaritas ordenaron la inmediata libertad de Castillo, quien además recuperó los bienes que le habían incautado . La causa seguirá su curso con la recolección de pruebas que permitan validar la hipótesis de que hubo un delito.

Además de Castillo, el fallo benefició al resto de los imputados. Ellos son Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo (esposa e hijo de Castillo), Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera, Carlos Guillermo Carrión, Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, Marcelo Jorge Fernández Zurdo y David Alberto Heinze.

La causa contra El Rey de La Salada

Jorge Castillo, más conocido como "el Rey de La Salada". Jorge Castillo, más conocido como "El Rey de La Salada".

A fines de mayo de 2025, el empresario había sido detenido por estar involucrado en un entramado financiero con sociedades fantasma, testaferros y operaciones ilegales en la feria La Salada de Ingeniero Budge, en el marco de una estructura armada para la evasión fiscal, el lavado de activos y el blanqueo de capitales.

La investigación había requerido el cierre temporario del paseo de compras, que luego reabrió con varios cambios y controles, como la prohibición de comprar en efectivo.

Un mes después de aquellos allanamientos, Castillo quedó formalmente procesado por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y violación de la ley de marcas. Además, se le aplicó un embargo de $750 millones.