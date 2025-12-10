Desplegaron un operativo en la feria La Salada en busca de mercadería falsificada

Importante operativo de la Policía Federal en la feria La Salada .

Efectivos de la Policía Federal desplegaron un fuerte operativo este miércoles durante el mediodía en la feria La Salada , donde registraron una serie de comercios, en el marco de una investigación por la supuesta presencia de mercadería que sería falsificada.

El procedimiento consistió en múltiples allanamientos llevados a cabo prácticamente en simultáneo, en busca de hallar indumentaria "trucha" en dos ferias puntuales, que están en la mira de la Justicia.

Según las primeras informaciones aportadas a la prensa, la mercadería confiscada es indumentaria sin marca y/o falsificada hallada en Ocean y Bristol, cuyos puestos estaban instalados sobre el camino a la Ribera.

La orden fue emitida por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora . El foco está puesto en la identificación de productos que infringen marcas registradas y en la trazabilidad de su distribución dentro del predio.

FotoJet (20) Allanamientos este miércoles en la feria La Salada.

En total, fueron cinco camiones de las fuerzas de seguridad irrumpieran en la zona alrededor de este mediodía. Por su lado, el operativo se dio a la par de la presencia de muchas personas que se encontraban comprando en este momento, previo a las fiestas.

La detención de "El Rey de La Salada"

Meses atrás, se realizaron más de 60 allanamientos en el mismo predio, lo que derivó en la clausura temporaria de distintos locales de la feria. Sin embargo, la actividad comercial volvió a reactivarse a las pocas semanas, y los puestos retomaron sus trabajos habituales.

En aquel procedimiento, la policía detuvo a Jorge Castillo. El hombre conocido como “El Rey de la Salada”, fue arrestado en su casa de un country ubicado en la localidad bonaerense de Luján. Desde entonces, es investigado, junto a otros empresarios, por presunta evasión impositiva, lavado de activos y asociación ilícita.