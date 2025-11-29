Con allanamientos en Lomas de Zamora, cayó un clan familiar que robaba vehículos de alta gama

Desarticularon una banda integrada por un peligroso clan familiar que se dedicaba al robo de camionetas de alta gama para luego adulterarlas y venderlas en el mercado ilegal a través de redes sociales. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y 10 detenidos.

La investigación empezó en marzo de este año, cuando se estableció que un grupo delictivo sustraía camionetas de alta gama en la Zona Sur del Conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La banda, según se pudo determinar, colocaba patentes falsas, adulteraba la numeración del motor y chasis , grababa nuevos códigos en los cristales y cambiaba los stickers de identificación, entre otras maniobras. Una vez hecho esto, comercializaba los vehículos en redes sociales y en Mercado Libre .

Además, se descubrió que los delincuentes guardaban las camionetas robadas en playas de estacionamiento en zonas céntricas, para no despertar sospechas.

Allanamientos en Lomas de Zamora y otras localidades

herramientas Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y localidades aledañas.

Con las pruebas obtenidas, se realizó una primera tanda de allanamientos en Florencio Varela y en la Unidad Penitenciaria 30 de General Alvear, donde fueron detenidos tres miembros de la banda, de 20, 26 y 46 años. Uno de ellos era, precisamente, el que estaba detenido en la mencionada cárcel por el delito de robo agravado.

Las pericias a los celulares de los detenidos permitieron determinar que había más integrantes en la banda. La investigación arrojó varios domicilios sospechosos en Llavallol, Monte Grande, Florencio Varela, Berazategui, General Rodríguez, Loma Hermosa y Moreno. La Policía allanó todos esos objetivos y detuvo a siete implicados más.

Los elementos secuestrados complicaron aún más a la banda. Se incautaron 500 stickers para la adulteración de vehículos, óxido de cerio, pasta para grabado de vidrios, juegos de cuños de diferentes medidas, planchas con stickers con números patentes y de códigos VIS, entre otros. Además, encontraron varios vehículos robados: cinco camionetas de alta gama, tres autos de lujo y una moto.

Los detenidos quedaron a disposición del fiscal interviniente, fueron interrogados y se los imputó por el delito de “asociación ilícita”.