domingo 30 de noviembre de 2025
30 de noviembre de 2025
La teoría de Zoe Bogach de Gran Hermano para descubrir infidelidades

Zoe Bogach dijo que perfumes femeninos y más de un cepillo de dientes pueden ser señales de que otra persona frecuenta ese espacio.

Zoe Bogach pasó por Gran Hermano.&nbsp;

Una tendencia se volvió tema de conversación en TikTok a partir de un video de Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano, quien aseguró que, para saber si la persona con la que se está saliendo ve a alguien más, no hace falta revisar el celular, sino que hay que revisar el baño.

La creadora de contenidos explicó que elementos como perfumes femeninos, más de un cepillo de dientes o desmaquillantes que se encuentren en el baño, pueden ser señales de que otra persona frecuenta ese espacio.

La joven relató que, al ir a la casa de un chico con el que salía, le pidió que le indicara dónde estaba la pasta de dientes y, al abrir el cajón, encontró un perfume de mujer y un body splash de Victoria’s Secret. Tras ese hallazgo, revisó el contenido del tacho de basura y reforzó la sospecha.

El planteo de Zoe Bogach generó repercusión en las redes, donde muchas usuarias coincidieron en que el baño suele ser el lugar de la casa que más evidencia deja sobre la presencia o ausencia de otra persona en la vida de alguien con quien mantengas una relación.

ZOE BOGACH, OTRA VEZ EN GRAN HERMANO

El conductor Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto de la nueva edición de Gran Hermano “Generación dorada” a través de sus historias de Instagram.

Con un anuncio con la voz del “supremo”, el conductor adelantó que la casa “vuelve a abrir sus puertas y que va a ser increíble”.

Luego difundió cuándo será la cita del casting abierto para participar por un lugar dentro del reality: “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. No te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”.

Según circuló, algunos ex Gran Hermano serían convocados y Zoe Bogach tiene chances de volver a la casa.

