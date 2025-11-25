miércoles 26 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025
Lo que vendrá.

Gran Hermano 2026: Santiago del Moro confirmó la fecha del casting

Santiago del Moro publicó en las redes sociales cuándo será el casting de Gran Hermano, en su versión "Generación Dorada", que se verá en Telefe.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.
Con un anuncio con la voz del “supremo”, el conductor adelantó que la casa “vuelve a abrir sus puertas y que va a ser increíble”.

Luego difundió cuándo será la cita del casting abierto para participar por un lugar dentro del reality: “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. No te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”.

image
Gran Hermano: Santiago del Moro anunció el casting.

CÓMO SERÁ LA EDICIÓN GRAN HERMANO 2026

Telefe analiza la posibilidad de que la próxima edición de Gran Hermano cuente con tres conductores al frente del programa, una fórmula inédita para el reality y que marcaría un giro fuerte en la apuesta del canal para la temporada que viene.

Según trascendió, el formato "Generación Dorada" de Gran Hermano podría marcar el regreso de Soledad Silveyra, quien dejó una huella en las primeras temporadas del reality con su recordada frase "Adelante, mis valientes".

A esa dupla histórica se sumaría Jorge Rial, otro de los nombres centrales de la etapa clásica de Gran Hermano. El trío se completaría con Santiago del Moro.

En cuanto al casting, señaló que "hay ex-GH fuertes a un paso de volver al juego", lo que anticipa una edición cargada de regresos y guiños a la historia del reality más famoso del país.

La "Generación Dorada" estará caracterizada por una composición mixta de participantes, con famosos, exparticipantes y también personas desconocidas para el público en general, que ingresarán a la casa a interactuar con el resto, del mismo modo que sucedió en otras ediciones de Gran Hermano.

Consideran que la producción de Telefe considera convocar a Zoe Bogach (exparticipante de GH), Alex Caniggia, el economista Carlos Maslatón, Flavio Azzaro y Mariano de la Canal, el reconocido "fan de Wanda Nara".

