La historia de la hermana desconocida de Pamela David

La vida cotidiana de Pamela David cambió por completo cuando su hermana biológica, Carolina Saavedra, reveló que descubrió su verdadero origen recién a los 34 años, generando una gran emoción en la conductora de América TV por el inesperado encuentro.

La noticia, cargada de emoción y tensión familiar, fue contada en una emotiva charla en Desayuno Americano, donde ambas compartieron lo que significó este reencuentro.

“Me crié con mi abuelo y sentía que no pertenecía a ese lugar”, comenzó diciendo Carolina. Y agregó: “Me pasó con una entrevista que dio Ignacio Carlotto, el nieto de Estela. Me resonaba mucho lo que él decía”.

Esa sensación de desarraigo la impulsó a iniciar una búsqueda de identidad que finalmente la condujo hasta su padre biológico, Alberto “Beto” David.

LA HERMANA DE PAMELA DAVID CONTÓ SU HISTORIA EN AMÉRICA TV

La joven oriunda de Santiago del Estero, al igual la conductora, contó que el encuentro que cambiaría su historia ocurrió de manera inesperada: “Iba caminando con mi hermana, por parte de mi papá el que me crió, y me lo encuentro a Beto. Conversando con él, mi hermana me ve de lejos y me dice ‘¡qué parecidos son!’”.

Todo cambió cuando Carolina decidió hablar con su padre biológico. Durante el encuentro, él la sorprendió con una confesión directa: “Cuando decido ir a hablar con mi papá biológico, con Beto, antes de que le pregunte, nos sentamos a hablar y él me dice: ‘Vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá’”.

image Pamela David y su historia familiar.

Pamela David reconoció que siempre supo de la existencia de Carolina, aunque decidió respetar la decisión de la familia que la crió: “Siendo muy chiquita, sabía de la existencia de Carolina. Pero había un pedido expreso de su papá que la crió, de que la reconocía, sabía que no era su hija y que la iba a criar como a una hija más y que no quería que se supiera. Entonces se respetó esa decisión”.

Carolina admitió que el descubrimiento de su identidad no solo fue un impacto emocional, sino también una oportunidad para reconstruirse: “Me sirvió para mirarme y buscar mi nueva identidad”, comentó. Finalmente, Pamela cerró la entrevista destacando el vínculo que hoy las une: “Ella es la pieza en el medio entre yo y Karina".