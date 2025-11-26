Yanina Latorre fulminó a Pampita por cobrar en las entrevistas

Yanina Latorre fue lapidaria con su postura contra Pampita luego de que se conociera que la popular modelo cobra por las entrevistas que concede, en un debate que se armó en Sálvese quien pueda, en el programa de América TV.

En un recorte emitido en el ciclo, Pampita explicó: “Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada. Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días”.

Luego de escuchar esas declaraciones, Yanina Latorre fue tajante con la postura de la modelo. “Estoy totalmente en contra, cuando te llaman de invitada para hacer una nota me parece que no tenés que cobrar”, dijo la conductora del programa.

Luego de estas palabras, intervino Lizardo Ponce, quien recordó una experiencia personal con la modelo en el canal de streaming La Casa.

“Igual, voy a decir algo, es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streamings también. No tengo la cifra, pero cobra muy bien. Me acuerdo del momento de Punta del Este, que era cuando recién arrancamos nosotros, la ofrecieron como invitada y ella dijo: ‘Mirá, yo aquí estoy trabajando, vengo de vacaciones y a trabajar”, contó.

Mientras que Fede Popgold acotó su mirada sobre el tema económico y sobre el debate que se armó con respecto a la decisión de Pampita.

Pampita no para. Yanina Latorre contra Pampita.

“Para pagarle en dólares a una persona para que venga tenés que facturar muchísimo dinero como canal”, dijo, y agregó: “No hay forma de que sea rentable para un canal que vive de la pauta privada traer una persona que te cobra US$10 mil”.

Yanina también fundamentó su postura sobre cómo elige los espacios a los que asiste: “Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota”.