Los Simpson le dijeron adiós a un mítico personaje de la serie

Se despidió otro personaje de Los Simpson.

Los Simpson sorprendieron a sus millones de seguidores en todo el mundo con la desaparición de uno de sus personajes secundarios más reconocibles y queridos de la serie en el episodio 13 de la temporada 37, ya estrenado en la plataforma Disney +.

El capítulo, titulado “Seperance”, funciona como una parodia de la popular serie “Severance” y presenta un inesperado giro relacionado con el Hombre Duff, la extravagante mascota publicitaria de la cerveza Duff.

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Durante la trama, Barry Duffman , su verdadero nombre, aparece trabajando para una empresa especializada en publicidad subliminal y revela que la compañía cervecera eliminó definitivamente su antigua imagen promocional.

Un personaje marketinero que se va de Los Simpson

El personaje asegura que los métodos clásicos de marketing quedaron obsoletos y que las nuevas generaciones ya ni siquiera reconocen los míticos jingles publicitarios.

La despedida llamó especialmente la atención de los fans porque, al terminar el episodio, el Hombre Duff no recupera su antiguo rol, lo que deja en el aire su posible salida definitiva de la ficción animada.

El Hombre Duff es un personaje que aparece esporádicamente, pero nunca dejó de hacerlo, hasta ahora. Se caracteriza por su vestimenta muy llamativa de colores azul, rojo y blanco, gorra y capa rojas además de un cinturón lleno de latas de cerveza.

Fue representado por distintas personas (aunque todas lucían del mismo modo), incluso al mismo tiempo durante un importante partido del Super Bowl.