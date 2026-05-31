domingo 31 de mayo de 2026
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31 de mayo de 2026
Fin de una era.

Los Simpson le dijeron adiós a un mítico personaje de la serie

En un nuevo capítulo de Los Simpson dieron a entender que un querido personaje secundario dejará de aparecer en la serie.

Se despidió otro personaje de Los Simpson.&nbsp;

Se despidió otro personaje de Los Simpson. 

El capítulo, titulado “Seperance”, funciona como una parodia de la popular serie “Severance” y presenta un inesperado giro relacionado con el Hombre Duff, la extravagante mascota publicitaria de la cerveza Duff.

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Durante la trama, Barry Duffman, su verdadero nombre, aparece trabajando para una empresa especializada en publicidad subliminal y revela que la compañía cervecera eliminó definitivamente su antigua imagen promocional.

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El hombre Duff deja Los Simpson.

El hombre Duff deja Los Simpson.

Un personaje marketinero que se va de Los Simpson

El personaje asegura que los métodos clásicos de marketing quedaron obsoletos y que las nuevas generaciones ya ni siquiera reconocen los míticos jingles publicitarios.

La despedida llamó especialmente la atención de los fans porque, al terminar el episodio, el Hombre Duff no recupera su antiguo rol, lo que deja en el aire su posible salida definitiva de la ficción animada.

El Hombre Duff es un personaje que aparece esporádicamente, pero nunca dejó de hacerlo, hasta ahora. Se caracteriza por su vestimenta muy llamativa de colores azul, rojo y blanco, gorra y capa rojas además de un cinturón lleno de latas de cerveza.

Fue representado por distintas personas (aunque todas lucían del mismo modo), incluso al mismo tiempo durante un importante partido del Super Bowl.

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