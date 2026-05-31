Investiga la historia de una casona emblemática de Turdera para grabar un documental

Tiene apenas 21 años, cursa en una facultad de CABA, pero quiere dar a conocer un espacio histórico de Turdera.

Tiene apenas 21 años, cursa en una facultad de CABA, pero quiere dar a conocer un espacio histórico de Turdera.

Una joven estudiante de periodismo, Valentina Clemente (21), investiga la historia de una de las casonas más emblemáticas y llamativas de Turdera ubicada en Reconquista 69. Se trata de lo que fue la casa de la familia Origone donde además funcionó el Colegio San Jorge y en la actualidad se convirtió en un exclusivo espacio gastronómico.

Esa casa siempre le llamó la atención, desde chica, cuando caminaba por las calles de Turdera. "Lo que más me gusta es que tenga tanto recorrido histórico y quiero que eso pueda quedar registrado para ser visto en un documental. Quiero mostrar semejante historia que comenzó como una vivienda de una familia como cualquier otra, que después recibió a alumnos cuando se convirtió en colegio y hoy en día un lugar gastronómico al que pueden acceder personas de todos lados", dijo.

Valentina estudia desde 2024 Comunicación Periodística en la Universidad Católica Argentina y fue en la materia, "Producción y realización documental" donde le pidieron que elija un lugar para registrar en formato documental.

"La investigación la estoy llevando bastante bien y muy acompañada por la familia Origone que fueron los que hace tiempo vivieron en esta hermosa casa. Personalmente, es un gran desafío porque van apareciendo nuevos personajes y quiero encarar el documental teniendo a la casa como protagonista", especificó.

La joven habló con diversas fuentes para poder trasladar en las imágenes no sólo lo que fue y lo que es el lugar, también para obtener un contexto para hilar la historia, según recalcó.

Quiere que el documental se vea en Turdera

Si bien el documental es para la universidad, la iniciativa de Valentina apunta a mostrar su trabajo en redes. "Vivo en Turdera de toda la vida, mi casa la hicieron mis bisabuelos de cero y será por eso que me quiero enfocar en la historia que pasa por una vivienda de tantos años", comentó la joven universitaria.

Sobre su elección de la carrera manifestó: "Lo que más me gusta de estudiar periodismo es que siento que es el medio para contarles a los ciudadanos un montón de temas de interés y de servicio. Me gusta el desafío de buscar, de investigar en un mundo donde parece que ya está todo expuesto por las redes sociales. Esto se trata de dar a conocer de distintas formas una historia y eso es lo que quiero transmitir en el documental".

Sobre el documental que está en pleno proceso resaltó que lo está haciendo junto a una compañera de la facultad que se encarga de la edición del material: "Delfina no es de la zona así que hace todo lo que es la preparación del docu y yo voy a hacer las entrevistas. Llevo un equipo de grabación con micrófono y cámara profesional y tenemos un límite de 20 minutos de duración así que hay que saber determinar lo que va y lo que no", contó.

Para julio, las chicas deben presentar el documental y Valentina aseguró que lo subirá a las redes @la_turderita y al canal de Youtube de casanegra de turdera

Para concluir, la joven auguró poder dedicarse de lleno al periodismo y en un futuro sueña con "crear su propio medio de comunicación".