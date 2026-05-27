Turdera: restauraron un mural de Malvinas que había sido vandalizado en el Club Juventud Obrera

Después de haber sido vandalizado , el mural que se encuentra en el ingreso al Club Juventud Obrera de Turdera vuelve a lucir restaurado gracias a la intervención de dos artistas locales que le devolvieron la vida a la obra de arte que es parte del proyecto lomense Malvinas en Tu Barrio .

Las imágenes de las Islas Malvinas y los Pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo lucieron radiantes durante más de un año en la fachada de la institución ubicada en Santa Ana 335 (Turdera), siendo alusivas a aquellos dolorosos, imborrables y sentidos sucesos. Pero hace un tiempo, los dos pañuelos, símbolos de lucha, memoria y resistencia en Argentina , fueron tapados con aerosol blanco en un acto de banalización repudiable .

El mural lucía con los pañuelos tapados por pintura blanca. El Club Juventud Obrera realizó la puesta en valor de la obra de arte.

Por este motivo, integrantes de la subcomisión de Cultura del club, en colaboración con la Agrupación Vecinal Turdera por la Memoria y en articulación con la subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio de Lomas de Zamora , volvieron a pintar el pasado fin de semana ambos pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, manifestando que “si cien veces los vandalizan, cien veces en su homenaje los volveríamos a pintar”.

Gabriela Magistrati y Juan Martín Della Villa, integrantes de la Agrupación Vecinal Turdera por la Memoria, fueron los artistas que estuvieron a cargo de la restauraron del mural, que ya puede volver a ser contemplado en su plenitud por los vecinos de la zona.

“Los Pañuelos de las Madres y las Malvinas son, por distintas razones, parte de nuestro patrimonio histórico, político y cultural. Ambos son representativos del dolor y la lucha del pueblo, constitutivas de nuestra identidad”, expresaron desde la institución, quienes se mostraron orgullosos de la restauración.

Los Pañuelos de las Madres y las Malvinas son, por distintas razones, parte de nuestro patrimonio histórico, político y cultural. Ambos son representativos del dolor y la lucha del pueblo, constitutivas de nuestra identidad Los Pañuelos de las Madres y las Malvinas son, por distintas razones, parte de nuestro patrimonio histórico, político y cultural. Ambos son representativos del dolor y la lucha del pueblo, constitutivas de nuestra identidad

Para finalizar, agregaron: “Entendemos su vandalización como una afrenta, no solamente al Club Juventud Obrera, sino a los 30.000 desaparecidos y a las Madres de Plaza de Mayo en su permanente demanda de Memoria, Verdad y Justicia”.