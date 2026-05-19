Señalizan lugares emblemáticos de Lomas para fortalecer la memoria

Cartografías Íntimas en Comunidad es un programa que se desarrolla en Lomas de Zamora con el objetivo de señalizar lugares emblemáticos para que los vecinos conozcan la historia y reflexionen sobre la importancia de la memoria .

La última señalización se hizo en la esquina de las calles Guaminí y Figueredo , donde hace 39 años ocurrió la Masacre de Budge . Allí inauguraron una placa patrimonial con un código QR que, al escanearlo con el celular, brinda acceso a una página web con información detallada sobre el crimen que marcó un precedente en la lucha contra la violencia institucional .

Agustín "El Negro" Olivera, Oscar Aredes y Roberto "Willy" Argañaraz eran tres jóvenes que habían terminado de trabajar y estaban tomando una cerveza cuando fueron fusilados por efectivos de la Policía Bonaerense que simularon un enfrentamiento inexistente para alterar la escena del crimen y quedar impunes. Los vecinos del barrio no creyeron esa versión y empezaron a organizar reuniones, movilizaciones y asambleas para reclamar justicia .

En la esquina de la Masacre de Budge inauguraron la placa de cerámica con un QR.

El abogado León Zimerman (fundador de la Correpi) se hizo cargo de la defensa de los familiares de las víctimas y denominó al crimen como gatillo fácil, parafraseando a Rodolfo Walsh quien años antes había denominado a la Bonaerense como "la secta del gatillo alegre".

Los policías Juan Ramón Balmaceda, Jorge Miño e Isidoro Romero fueron condenados a prisión por la masacre pero se fugaron antes de que la sentencia pudiera ejecutarse con la complicidad de la misma fuerza. Luego fueron encontrados y tuvieron que cumplir su condena a excepción de Balmaceda que murió.

Para fortalecer la lucha contra la violencia institucional, en las últimos días se organizaron varias actividades en Budge con la presencia de familiares, amigos, vecinos y autoridades.

Para reflexionar sobre el pasado y mantener viva la memoria

El programa Cartografías Íntimas en Comunidad tuvo otras señalizaciones con placas azules en el Ex Pozo de Banfield, Cementerio de Disidentes de Llavallol y en el Cementerio Judío Ashkenazí de Centenario.

"Las placas azules de cerámica son irrompibles y tienen un código QR que brinda acceso a una página web que diseñamos para recordar y mantener viva la memoria de espacios emblemáticos. Lo que buscamos es dejar una marca en el territorio", señaló Bruno Cariglino, que está a cargo del área de Patrimonio del Municipio de Lomas.

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Este proyecto se desarrolla en conjunto con la Universidad de San Martín (UNSAM), el Conicet y con financiamiento de la Universidad de Bristol de Inglaterra y la red internacional de memoria EDJAM. También organizaron recorridas junto a escuelas por el Pozo de Banfield, el lugar donde ocurrió la Masacre de Budge y la Reserva Santa Catalina.

En la página web del Cartografías Íntimas en Comunidad hay un recorrido de memoria por Lomas compuesto por un mapa, fotos e información sobre lugares emblemáticos. El proyecto fue declarado de "Interés Municipal" por el Concejo Deliberante.