Memoria activa en el ENAM: el testimonio de un familiar de La División Perdida

Eduardo Miguel Streger y Silvia Streger son desaparecidos por la dictadura militar que forman parte de La División Perdida del ENAM . Su hermana Mónica estuvo en el homenaje que se hizo este sábado en Banfield y es uno de los familiares que hace 20 años trabaja por mantener viva la memoria dentro de la escuela .

"A Eduardo le gustaba mucho leer y la música, amaba el folklore, tocaba muy bien el piano y tenía un grupo folklórico acá en la escuela con el que tocaba en los actos. También fue uno de los fundadores del diario de la escuela que surgió en el año 59 y estuvo vigente hasta el 77, un diario estudiantil muy interesante", contó Mónica, quien recordó a su hermano como "un muchacho super inquieto, muy participativo y con mucho compromiso".

Eduardo egresó del ENAM en 1962, estudió abogacía y militó en el PRT-ERP. Lo secuestraron el 12 de mayo de 1977 y estuvo detenido en el Centro Clandestino "La Perla" de Córdoba .

"Silvia era muy cercana a mí, tocaba la guitarra y tenía muchos amigos. Como vivíamos en una casa grande a una cuadra y media del ENAM (sobre la calle Capello) tanto los amigos de Silvia como los de Eduardo venían mucho a reunirse y hacer música", contó Mónica sobre su hermana menor.

Silvia egresó del ENAM en 1970, era estudiante de traductorado de inglés en la Universidad de La Plata y fue secuestrada el 5 de septiembre de 1977 en Turdera junto a su pareja Rodolfo Torres (estudiante de la UNLZ). Los dos estuvieron detenidos en el Pozo de Quilmes y aún siguen desaparecidos. Los hermanos Streger fueron reconocidos como socios por el Club Banfield en el recordado encuentro que se hizo en octubre del 2019.

Emotiva jornada por la memoria en el ENAM

El ENAM tiene una División Perdida compuesta por 31 desaparecidos durante la última dictadura militar que este sábado fueron homenajeados en una emocionante jornada en Banfield.

En las esquinas de Manuel Castro y Monteagudo, Las Heras y Manuel Castro, y sobre Azara y Las Heras se inauguraron carteles con los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado. "Se armó algo interesante porque estábamos todos caminando en grupo recorriendo las esquinas con las pancartas y fue un momento simbólico muy lindo", destacó Mónica Streger.

Hace 20 años que Mónica trabaja junto a otros familiares por mantener viva la memoria dentro de la escuela. "Desde el 2003, cuando los derechos humanos se tomaron como política de Estado, hubo una transformación porque acá en la escuela cuando veníamos en 2006 no había ningún signo de nada sobre La División Perdida y hoy vemos a los pibes y docentes comprometidos por seguir trabajando con la memoria. Eso es reconfortante", expresó.