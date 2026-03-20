El Club Temperley inaugura un contador de nietos recuperados en homenaje a la Memoria

El Club Temperley hizo extensiva la invitación a toda la comunidad de Lomas de Zamora y otros distritos.

El Departamento de Derechos Humanos del Club Temperley llevará a cabo este sábado 21 de marzo la inauguración de un contador de nietos recuperados , en el marco del 50º aniversario de la última dictadura militar.

Marcelo Guazzardi , referente del Departamento de Derechos Humanos del Club Temperley , charló con este medio y contó que la inauguración del contador de nietos recuperados se hará a partir de las 12 en la Avenida 9 de Julio 360, precisamente en la placita de la Memoria situada en el club.

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Durante la jornada, se revelará ante los vecinos presentes un contador de nietos a modo de homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo , donde el Departamento de Derechos Humanos marcará su posición en los temas relacionados con la última dictadura militar .

El contador mostrará el número 140, en referencia a la cantidad de nietos recuperados hasta la fecha. El evento, además, contará con la presencia de Daniel Santucho Navajas , nieto restituido 133. “A 50 años del Golpe de Estado genocida, nos pareció la mejor ocasión para la inauguración. Ojalá pronto podamos restituir a un nuevo nieto para cambiar la unidad, aunque también soñamos con la modificación de la decena y la centena”, dijo Guazzardi.

El contador se sumará a una placa y a un árbol que ya forman parte de la denominada Placita de la Memoria, un espacio que el Club Temperley le cedió al Departamento.

“Desde el Departamento nos propusimos encontrar a socios o hinchas desaparecidos en dictadura y que alguna vez hayan pisado nuestro club, como así también el acompañamiento a las Abuelas de Plaza de Mayo y sus nobles causas: esta acción es una de ellas”, enfatizó Marcelo, dejando en claro su compromiso con los temas relacionados a la última Dictadura Militar.

Desde el Departamento nos propusimos encontrar a socios o hinchas desaparecidos en dictadura y que alguna vez hayan pisado nuestro club, como así también el acompañamiento a las Abuelas de Plaza de Mayo y sus nobles causas: esta acción es una de ellas Desde el Departamento nos propusimos encontrar a socios o hinchas desaparecidos en dictadura y que alguna vez hayan pisado nuestro club, como así también el acompañamiento a las Abuelas de Plaza de Mayo y sus nobles causas: esta acción es una de ellas

Y es que el Club Temperley firmó hace unos meses un convenio con Abuelas de Plazas de Mayo con el objetivo de colaborar en todas las campañas, pero también con el propósito de que las integrantes de la organización concienticen a todas las disciplinas y los departamentos de la institución deportiva.

20f2259b-394d-495f-a151-1b2d1f7022d2 El Club Temperley realiza un trabajo mancomunado con las Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde la organización invitaron a los vecinos a ser parte de la inauguración del contador de nietos: la participación es totalmente abierta y gratuita para toda la comunidad de Lomas de Zamora.