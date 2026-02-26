En el campo de atletismo del Club Temperley, proponen una noche bajo las estrellas con Queen

Una jornada para disfrutar dentro del club de la magia de las estrellas.

Un encuentro en el Club Temperley que une la música con las miradas hacia las estrellas a cielo abierto.

Por primera vez llega al Club Atlético Temperley una propuesta que invita a la familia al astroturismo, un encuentro para conocer el cielo, cómo nacen, crecen y se mueren las estrellas, en medio de una noche temática que tendrá música del gran Freddie Mercury .

El área de atletismo del club organiza la alternativa que apunta a promover la "divulgación astronómica" con una propuesta distinta. En el primer encuentro que será el 13 de marzo a las 21 se va a poder disfrutar de la música de Queen y Freddie Mercury . "Se trata de un espectáculo que enlaza la vida de Freddie Mercury con el nacimiento, desarrollo y muerte de las estrellas junto a la mejor música de Queen", explicó Ezequiel Brahim que es guía de astroturismo y quien estará al frente estos encuentros en el club.

La jornada será nocturna, se realizará en el campo de atletismo, atrás de la Cancha Auxiliar del Club Temperley para que los socios, hinchas y los vecinos puedan ser parte de este espectáculo que nunca se hizo en la zona y llega para sorprender a la comunidad.

"El objetivo de brindar este tipo de propuesta es juntar fondos para que el área de atletismo del club y así continuar participando de torneos y sumar adeptos a esta disciplina tan especial para quienes la practican", detalló Gustavo González , que es el coordinador de atletismo del Club Temperley.

Poder desarrollar la actividad en el club es posible porque posee espacios abiertos dentro de una zona con pocos cielos despejados que asegura el éxito del show. En tanto, anunciaron que existe la posibilidad de volver a realizar esta propuesta a mitad de año con otro espectáculo de los que ofrece Brahim.

Freddie en las estrellas

Los que se sumen al show de este 13 de marzo se van a encontrar con un espectáculo de una hora y cuarto, musicalizado con temas de Queen. Se podrá conocer también cómo surgió el Sol y cómo se formaron los planetas alrededor y los dioses que le dan nombre, mientras también se hará un repaso del nacimiento y los primeros años de Freddie en África y luego en la India.

El show se divide en tres actos y propone una gran participación del público. El final será emocionante porque se fusiona la "muerte del Sol", mientras se recuerdan los últimos días de Freddie Mercury luchando contra una enfermedad desconocida en ese entonces.

Como detalle final, el experto en astroturismo y guía astronómico adelantó que se podrá observar con telescopio un catálogo de 70 mil objetos astronómicos.

Cómo ser parte del encuentro Noche de Estrellas en el Club Temperley

Para poder participar de este primer encuentro, es necesario reservar un lugar con antelación. El valor de la entrada es de $8 mil por persona y en caso de ser socios del Gasolero, deben abonar $6mil. Con la entrada todos van a estar participando de un sorteo.

La noche del show además va a estar habilitado un buffet económico para el que quiera comer o tomar algo mientras se presencia el espectáculo que une la música con las estrellas.

Todo lo recaudado será fundamental para ayudar al área de atletismo que tanto lo necesita para seguir brillando y representando al Club Temperley en distintas localidades. Para más información o reservar las entradas comunicarse al 1144403716.