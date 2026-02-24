Temperley: el Club Eca lanza una colecta de sangre para ayudar al Hospital Garrahan

El Club Eca de Temperley abre sus puertas por décima vez para ayudar a los chicos del Hospital Garrahan a través de la colecta de sangre que se desarrollará el viernes 6 de marzo de 10 a 15 y es la primera campaña del año en la zona por lo que esperan que los vecinos se anoten.

En Esmeralda 451, Temperley, se va a poder participar de la campaña que es sumamente importante para salvar vidas. "Para nosotros es importante cada colecta que organizamos y las hemos hecho hasta en pandemia con todo lo que eso significó. Contamos con dos salones y siempre ponemos a disposición el más grande para brindar comodidad a los profesionales del Garrahan que vienen especialmente a hacer las extracciones, como así también a los donantes voluntarios", contó Dolores que es parte del club con amplia experiencia en la organización de las colectas.

Los que quieran participar ya pueden anotarse para poder colaborar con la dinámica de la campaña. La propuesta requiere que cada donante pueda sacar un turno previo en el horario que le quede más cómodo para que no haya esperas y que toda la jornada concluya en el horario determinado previamente.

Lo único que se pide es llevar DNI en mano y se puede asistir después de desayunar o almorzar normalmente.

Los donantes voluntarios y habituales en Temperley

La jornada del viernes 6 de marzo será la número 10 que se desarrolla en el Club Eca y no es un dato menor porque incentiva a la comunidad a convertirse no solo en donantes voluntarios, también habituales teniendo en cuenta la cantidad de veces que el club pone a disposición su espacio para que asistan los profesionales del Garrahan.

A través de las colectas externas que hace el Hospital Garrahan en distintos partidos y localidades, se trabaja en que el donante que fue una vez a colaborar con la causa, vuelva. "La fidelidad con los donantes se logra a través de los años. El Garrahan cuenta con un programa en el que registra esos donantes voluntarios, habituales fidelizados", explicó la promotora de las campañas en Temperley, Silvia Balmaceda.

La importancia de contar con un espacio cercano al domicilio, que se pueda elegir un horario cómodo, asegura que el donante acceda a realizar esta acción que salva vidas. "Que el Club Eca esté organizando su décima campaña asegura que no sólo asisten los socios del club, sino toda la comunidad", detalló Balmaceda.

Los detalles para sacar turno

Para reservar un lugar, el Garrahan cuenta con una opción muy fácil que se puede realizar desde el celular o la pc. Hay que entrar en garrahan.turnosapp.com e ingresar a la solapa que dice Mi Turno, allí hay registrarse iniciando sesión y luego seguir cada paso, respondiendo a cada consigna.

Luego, de responder cada pregunta saldrá un listado sobre cada una de las direcciones donde se puede acceder a donar. Allí se deberá buscar por lugar (en este caso Club Eca en Esmeralda 451, Temperley) y hacer click allí.

Se abrirá un calendarioo donde se deberá buscar la opción fecha (6 de marzo) e inmediatamente se podrá acceder a la grilla de horarios para que cada vecino pueda elegir entre los disponibles. Se pedirá que se completen los datos necesarios para el acceso al horario elegido y para concluir se otorgará el turno.