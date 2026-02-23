El emotivo reconocimiento a Edith Pecorelli en el Alfredo Beranger de Temperley

Temperley inauguró la nueva platea Edith Pecorelli. Chiqui Tapia presente junto a Edith Pecorelli. Nueva platea Edith Pecorelli.

Temperley vivió una noche soñada con el triunfo sobre Agropecuario por 1 a 0 y la inauguración de la nueva platea Edith Pecorelli, de la cual pudieron disfrutar los socios del Gasolero. El renovado sector del Alfredo Beranger quedó habilitado después de varios meses de trabajo. Ahora, la tribuna que anteriormente era popular visitante, cuenta con 950 nuevas butacas.

La obra se llevó a cabo durante varios meses. Los trabajos comenzaron el año pasado y se desarrollaron en distintas etapas, para terminar de finalizar el sueño para todos los hinchas, socios y simpatizantes del Gasolero, quienes aportaron fondos para avanzar con la construcción. Primero se colocaron butacas, con la idea de transformar aquel sector en platea, y luego se retiró el alambrado que separaba a la anterior popular visitante del campo de juego. Asimismo, se instaló una pantalla Led.

Tras la finalización del campeonato del 2025, se construyeron nuevos bancos de suplentes equipados con butacas y techados. También, se realizó el nuevo piso de la platea y se resembró el césped. Toda una inversión por parte de la dirigencia de Temperley encabezada por el presidente Alberto Lecchi.

La inauguración de la platea Edith Pecorelli con la presencia de Claudio Chiqui Tapia En el entretiempo del partido ante Agropecuario, se produjo la inauguración oficial con el corte de cinta correspondiente. Estuvieron presentes Alberto Lecchi, presidente de Temperley, junto a Edith Pecorelli y Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, como invitado.

Asimismo, el presidente de la AFA expresó en sus redes sociales: "Merecido reconocimiento por parte de la Comisión Directiva de @TemperleyOK a Edith Pecorelli, primera mujer en presidir una institución del fútbol argentino, con la inauguración de la Platea que lleva su nombre en el Alfredo Beranger". Además, en su posteo Tapia sostuvo: "Quiero felicitar a toda la gente del Gasolero por la gran institución que tienen, con un jardín de infantes, gimnasio multideportes, infraestructura e instalaciones de primerísimo nivel y obras en constante crecimiento". Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudio Chiqui Tapia (@chiquitapia)

