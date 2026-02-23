Luciano Nieto sobre la victoria de Temperley: "Nos sirve para seguir creciendo como equipo"

Temperley logró una victoria de esas que son necesarias al final del campeonato. El triunfo por 1 a 0 sobre Agropecuario en el Alfredo Beranger fue muy celebrado por los hinchas que colmaron el estadio. Además, el gol de Adrián Arregui en el amanecer del complemento y las manos mágicas de Ezequiel Mastrolía , fueron las claves para conseguir el triunfo.

Sin embargo, también hay que destacar al eje en la mitad de la cancha del Gasolero. Fue un gran partido de Luciano Nieto , quien envió el tiro de esquina para que Arregui de cabeza ponga el 1 a 0 que sería definitivo.

"Es lindo siempre volver a jugar con nuestra gente, para nosotros es un plus que la cancha esté llena. Queremos que sigan confiando en nosotros que no va a ser fácil pero que no los vamos a dejar tirados nunca. Es muy importante jugar en el Beranger, ganar y tener a nuestra familia cerca", aseguró Nieto al término del encuentro.

Ante Agropecuario , el entrenador Nicolás Domingo dispuso que en la mitad de la cancha jueguen Adrián Arregui por derecha, Lucas Richarte como mediocampista central y Gabriel Esparza junto a Luciano Nieto sueltos en ofensiva. Como delanteros aparecieron Marcos Echeverría y Fernando Brandán, lo cual explicó la postura y la idea del director técnico para ir en búsqueda del triunfo.

"Es importante ayudar desde el lado que toque, esta vez fue con un centro. Quizás no estuve tan fino porque ellos se metían muy atrás pero al jugar un poco más suelto no podía encontrar ese hueco para poder meter algún pase. Fue un partido duro, necesitábamos ganar para seguir creciendo como equipo y lo valorable es que ganamos bien", remarcó Nieto.

Lo que viene para Temperley en la Primera Nacional

Asimismo, consideró que "todos los partidos van a ser fuertes y aguerridos, cada equipo tiene su forma". Y apuntó: "Ningún equipo quiere perder y menos en su cancha, ahora nos toca salir y seguramente va a ser igual. Entendiendo nosotros como juegan ellos, veremos por donde podemos generar y como tenemos que defendernos. Tratar de ir como visitante a ganar y siempre con los objetivos en la cabeza, después puede pasar cualquier cosa pero la intención del equipo siempre va a ser ganar", en relación al próximo partido ante Atlético Rafaela.

Por último, explicó cual es la idea del entrenador para este campeonato: "Nicolás Domingo nos dice que tenemos un plantel que puede ser protagonista, que hay que creersela y arriesgar ese poquito para tratar de animarnos a que esa idea que tiene el que nos salga. De a poco lo vamos haciendo, intentando, con chicos que son jovenes y a veces jugar acá en casa, con la presión de nuestra gente, uno quiere ganar y asi y todo lo intentamos. Para nosotros es importante seguir por ese camino de ser protagonistas que eso nos va a llevar lejos".