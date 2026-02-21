Temperley inaugurará el domingo su nueva platea Edith Pecorelli

Después de meses de trabajo, Temperley inaugurará este domingo la nueva platea Edith Pecorelli para seguir embelleciendo el estadio Alfredo Beranger , que presentará una nueva cara en esta temporada de la Primera Nacional , con una estética renovada y más moderna.

La obra, que finalizó hace algunas semanas, se realizó en la tribuna barredora, ubicada enfrente de la platea principal, y allí se llevaron a cabo diferentes trabajos para remodelar el sector, con el objetivo de darle más comodidades a los hinchas y a los socios.

La nueva platea Pecorelli, que mejorará la visión en esa zona , tendrá capacidad para 950 personas y allí se podrán ubicar socios como no socios cada vez que el Celeste juegue en su estadio.

“La concreción de esta obra se dio gracias al trabajo en equipo de muchas personas. De arquitectos, personal de mantenimiento del club y muchos hinchas que colaboraron con dinero. Esto sirve para demostrar que Temperley está por encima de todo”, remarcó Jorge Rodríguez Turdo, vicepresidente del Gasolero, feliz por lo conseguido.

Así se hizo la nueva platea de Temperley

Esta obra comenzó el año pasado y se realizó por etapas gracias a la colaboración de socios e hinchas que se sumaron a la movida de la construcción de la nueva platea.

Lo primero que se hizo fue colocar las butacas para convertir el sector en platea y más tarde de avanzó con la quita del alambrado que separaba ese sector del campo de juego, lo que ya le daba una nueva visual al estadio, y también con la colocación de la nueva pantalla LED.

temperley-platea-edith-pecorelli-1

Una vez terminado el campeonato del 2025, continuaron los trabajos de mayor envergadura. Se construyeron los nuevos bancos de suplentes, los cuales fueron empotrados al campo de juego y equipados con nuevas butacas y techado para no obstaculizar la visión de los hinchas. Asimismo, se construyó el nuevo piso de la platea, se realizaron nuevos desagües y se resembró el césped del campo de juego.

“A pesar de las dificultades económicas, la gente nos apoyó y gracias a eso se logró esta obra que, con el paso de los años, se valorará mucho más. Por eso estamos muy agradecidos a todos los socios y los hinchas que lo hicieron posible”, destacó el dirigente.

Claudio “Chiqui” Tapia estará presente en la inauguración

Este domingo, en el encuentro ante Agropecuario por la fecha 2 de la Primera Nacional, Temperley inaugurará de manera formal la nueva platea y uno los invitados especiales será el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien formará parte de la ceremonia.

El corte de cinta se realizará en el entretiempo del encuentro ante Agropecuario y allí también estará presente Edith Pecorelli, quien será homenajeada por su vital aporta a la historia del club. Vale aclarar que el nombre de la platea fue elegido por una votación de hinchas, quienes decidieron que Edith, la primera mujer electa por socios para presidir un club la AFA y con un rol clave durante la quiebra, quede inmortalizada para siempre en el estadio Alfredo Beranger.