Lomas de Zamora: preventiva para el detenido por "ciberpedofilia" mientras se esperan los peritajes

Desde la UFI 9 de Lomas de Zamora solicitaron la prisión preventiva del imputado.

El hombre de 44 años que fue detenido en Lomas de Zamora durante un operativo contra la "ciberpedofilia" alertado desde España , ya tiene prisión preventiva, y seguirá detenido mientras avanza la investigació con los peritajes de los secuestrados en su poder.

Fuentes con acceso a la causa consultadas por La Unión , confirmaron que la medida cautelar fue adoptada por el Juzgado de Garantías 8 de Lomas para evitar cualquier interferencia en la causa. En simultaneo, desde la UFI 9, la fiscal Claudia Sánchez ya solicitó el analisis de la computadora y el celular del imputado.

Los resultados de las pericias serán determinantes para probar la grave acusación en contra del sujeto apresado por producción de material de abuso sexual infantil por internet. En caso de ser comprobado ese grave delito, podría ser condenado.

Según informó el sitio oficial del Ministerio Publico Fiscal de la provincia de Buenos Aires, el allanamiento fue realizado como consecuencia de una alerta recibida por el Departamento de delitos conexos a la trata de personas, ciberpedofilia y grooming, de la Secretaría de Política Criminal.

Fiscalías El acusado está a disposición de la justicia de Lomas de Zamora.

El caso de abuso sexual infantil alertado desde España

El aviso fue enviado por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Alicante de Policía Nacional de España, respecto de un posible productor de material de abuso sexual infantil en línea. La operación denominada Coma Doot, fue iniciada en España, y permitió identificar una red criminal vinculada al abuso infantil, con material producido en Argentina.

Como resultado del procedimiento, fue detenido un hombre de 44 años. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron diversos dispositivos informáticos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su contenido y eventual vinculación con los hechos denunciados.