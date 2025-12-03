Con allanamientos en Lomas de Zamora, se realizó un megaoperativo contra el abuso infantil

Con un enorme despliegue en 73 localidades bonaerenses, se realizó un megaopeativo para desbaratar redes de abuso sexual infantil , grooming y ciberpedofilia. Hubo 117 allanamientos en total, con operativos en Lomas de Zamora . Entre los investigados hay menores de edad.

Las acciones se llevaron adelante en el marco de la “Operación Protección de las Infancias VI” , con el objetivo de desarticular redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguir la distribución de este material, también se investigó la tenencia y la posible producción.

Fuerzas judiciales y policiales procedieron a allanar 117 objetivos en 73 localidades pertenecientes a varios departamentos judiciales del Conurbano, entre ellos Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverría, Ezeiza, Quilmes, La Matanza y La Plata.

El operativo dejó resultados escalofriantes. De un total de 112 personas investigadas, se comprobó que cuatro trabajan en contacto directo con infancias y adolescencias , mientras que otros dos pertenecen a fuerzas de seguridad.

Lo que llamó la atención fue que las edades de los involucrados van de los 13 a los 62 años. Esto se explica porque identificaron a tres menores que compartieron material de abuso sexual infantil. Además, había otros 40 niños y adolescentes que convivían con los involucrados.

Entre los domicilios allanados había tres cárceles, donde los imputados estaban presos por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar.

La IA, involucrada en un delito aberrante

computadora Hubo operativos en 73 localidades. Entre ellas, Lomas de Zamora.

Los investigadores comprobaron que algunos de los investigados habían utilizado inteligencia artificial para crear contenido relacionado al abuso de menores. Un dato alarmante que evidencia cómo este delito encontró nuevos métodos mediante la tecnología.

En los allanamientos, los policías secuestraron 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y un arma de fuego. Todo este material será peritado.

Fuentes del caso precisaron que entre las personas involucradas había un entrenador de fútbol infantil y un profesor de teatro de niños.

Los operativos contaron con la participación de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y distintas divisiones especializadas en delitos informáticos en la Provincia.