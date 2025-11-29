domingo 30 de noviembre de 2025
El desahogo de la menor víctima de abuso sexual en Fiorito: "Después de 10 años, se hizo justicia"

La menor, que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 5 años, se desahogó tras la detención del acusado, durante el juicio.

La adolescente de 16 años que habría sido víctima de abuso sexual en Villa Fiorito, se expresó a modo de desahogo tras la detención de su padre, a quien denunciaron en 2015 por los aberrantes hechos de los que fue considerado responsable por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora.

"Después de 10 años, se hizo justicia", manifestó la menor en sus redes sociales, a horas de los alegatos en los que el fiscal Andrés Santos Procopio solicitó la pena de 21 años de cárcel para el acusado. Ahora hay cuarto intermedio hasta la semana próxima.

"Le doy gracias a Dios por demostrar que nada es imposible para él y que todo lo que ponemos en él, nos fortalece" escribió la joven, cuyo testimonio fue uno de los más determinantes durante el proceso judicial en el que juzgaron al imputado.

"Ahora esa niña sanó y se siente libre después de tantos años de sentirse atada con cadenas que no le correspondían. Gracias también a mi familia, que siempre estuvo, y a las personas que si me escucharon", concluyó.

Carta-abuso
La carta de la víctima de abuso sexual

Meses atrás, por medio de una carta, pidió ser escuchada por la Justicia. "Ya pasaron 10 años, pero lo recuerdo como si lo hubiera vivido ayer. Esa pesadilla que me sigue atormentando con miles de recuerdos que no puedo olvidar", señaló en una parte del escrito.

"Acá la única que tiene la verdad soy yo, y por eso quiero ser escuchada. Hoy tengo 15 años y quiero hablar, estoy dispuesta a hacer lo que sea para obtener justicia", manifestó en septiembre del año pasado.

El caso de abuso denunciado en Fiorito

La madre de la menor denunció en 2015 que su hija, que tenía 5 años, fue abusada sexualmente por su padre. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la grave acusación, la causa estuvo estancada durante años.

En septiembre de 2023, el fiscal Sebastián Bisquert, de la UFI 9 de Lomas de Zamora solicitó la detención del imputado. No obstante, esto no ocurrió y llegó libre al juicio.

