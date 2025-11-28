Fiorito: declararon culpable al hombre juzgado por abusar de su hija y lo detuvieron en medio del juicio

El hombre que era juzgado por un caso de abuso sexual en contra de su hija menor de edad en Villa Fiorito , fue declarado culpable de los hechos denunciados hace 10 años, y quedó detenido en medio del juicio , para evitar cualquier riesgo de fuga hasta conocer la sentencia.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora , durante los alegatos desarrollados en la audiencia del pasado jueves, donde el fiscal Andrés Santos Procopio solicitó la pena de 21 años de cárcel para el acusado. Ahora hay cuarto intermedio hasta la semana próxima.

La jornada estuvo plagada de incidentes, sobre todo tras el arresto del sujeto considerado autor de los aberrantes hechos en contra de la nena abusada cuando tenía 5 años, según determinó la Justicia.

En diálogo con La Unión , Verónica Figueroa , madre de la víctima, reconoció sentir temor por ella y su hija por las posibles represalias de la familia de su expareja. En medio de amenazas e insultos, tuvo que retirarse custodiada para no ser agredida.

FotoJet (8)

"Tengo miedo por mis hijas y por mí también. Esta gente es muy violenta, y tiene un ensañamiento conmigo impresionante", expresó a este medio luego de escuchar la decisión del magistrado.

Uno de los testimonios más importantes del proceso judicial fue el de la víctima, que ahora tiene 16 años, y que en su declaración, sostuvo que habría sido abusada por su padre, tal como consta en la denuncia.

Carta-abuso

La carta de la víctima de abuso sexual

Meses atrás, por medio de una carta, pidió ser escuchada por la Justicia. "Ya pasaron 10 años, pero lo recuerdo como si lo hubiera vivido ayer. Esa pesadilla que me sigue atormentando con miles de recuerdos que no puedo olvidar", señaló en una parte del escrito.

"Acá la única que tiene la verdad soy yo, y por eso quiero ser escuchada. Hoy tengo 15 años y quiero hablar, estoy dispuesta a hacer lo que sea para obtener justicia", manifestó en septiembre del año pasado.

El caso de abuso denunciado en Fiorito

La madre de la menor denunció en 2015 que su hija, que tenía 5 años, fue abusada sexualmente por su padre. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la grave acusación, la causa estuvo estancada durante años.

En septiembre de 2023, el fiscal Sebastián Bisquert, de la UFI 9 de Lomas de Zamora solicitó la detención del imputado. No obstante, esto no ocurrió y llegó libre al juicio.