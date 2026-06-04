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4 de junio de 2026
Todo o nada.

Quiénes quedaron en la numerosa placa de Gran Hermano

Se conformó una nueva placa en Gran Hermano con varios pesos pesados y con un sancionado. El lunes un participante dejará el certamen de Telefe.

Votación y placa en Gran Hermano.&nbsp;

Votación y placa en Gran Hermano. 

Quedaron en placa Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca además de Matías Hanssen, que ya estaba nominado por sanción.

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Titi Tcherkaski, líder de la semana, hizo un movimiento de placa que era típico en las anteriores temporadas del reality: salvar a uno de los nominados y fulminar a otro para subirlo a placa; y decidió salvar a Tamara Paganini y subir a Andrea del Boca.

Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Steffany “Campanita” Pereira no nominaron como consecuencia del reparto de cajas que hizo la líder de la semana.

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Todos los votos en Gran Hermano

Charlotte Caniggia: 2 para Brian y 1 para Solange.

Sebastián Cola: 2 para Yipio y 1 para Nigro.

Manuel Ibero: 2 para Brian y 1 para Zunino.

Brian Sarmiento (Nominación espontánea): 3 para Zunino y 2 para Emanuel.

Mariela Prieto: 2 para Tamara y 1 para Yipio.

Emanuel Di Gioia: 2 para Juanicar y 1 para Brian.

Andrea del Boca*: 2 para Solange y 1 para Brian. *votos anulados por Tati Luna, jugadora eliminada de la semana anterior.

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Nenu López: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.

Juan Carlos López: 2 para Zunino y 1 para Juanicar.

Tamara Paganini: 2 para Emanuel y 1 para Yipio.

Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Tamara y 1 para Brian.

Titi Tcherkaski: 2 para Emanuel y 1 para Sol.

Franco Zunino: 2 para Juanicar y 1 para Brian.

Leandro Nigro: 2 para Solange y 1 para Brian.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Brian y 1 para Zunino.

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