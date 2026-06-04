Quiénes quedaron en la numerosa placa de Gran Hermano

Votación y placa en Gran Hermano.

La nueva Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó en placa muy numerosa y con varios pesos pesados. Es positiva en las primeras 24 horas y luego negativa hasta la Gala de Eliminación en el certamen de Telefe.

Quedaron en placa Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca además de Matías Hanssen, que ya estaba nominado por sanción.

Se pudrió todo.

Se pudrió todo. Quién fue la culpable de la pelea de Zunino y Brian en Gran Hermano

Hasta pronto. Tati Luna fue eliminada de Gran Hermano luego de 12 días en la casa

Titi Tcherkaski, líder de la semana, hizo un movimiento de placa que era típico en las anteriores temporadas del reality: salvar a uno de los nominados y fulminar a otro para subirlo a placa; y decidió salvar a Tamara Paganini y subir a Andrea del Boca.

Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Steffany “Campanita” Pereira no nominaron como consecuencia del reparto de cajas que hizo la líder de la semana.

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Todos los votos en Gran Hermano

Charlotte Caniggia: 2 para Brian y 1 para Solange.

Sebastián Cola: 2 para Yipio y 1 para Nigro.

Manuel Ibero: 2 para Brian y 1 para Zunino.

Brian Sarmiento (Nominación espontánea): 3 para Zunino y 2 para Emanuel.

Mariela Prieto: 2 para Tamara y 1 para Yipio.

Emanuel Di Gioia: 2 para Juanicar y 1 para Brian.

Andrea del Boca*: 2 para Solange y 1 para Brian. *votos anulados por Tati Luna, jugadora eliminada de la semana anterior.

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Nenu López: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.

Juan Carlos López: 2 para Zunino y 1 para Juanicar.

Tamara Paganini: 2 para Emanuel y 1 para Yipio.

Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Tamara y 1 para Brian.

Titi Tcherkaski: 2 para Emanuel y 1 para Sol.

Franco Zunino: 2 para Juanicar y 1 para Brian.

Leandro Nigro: 2 para Solange y 1 para Brian.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Brian y 1 para Zunino.