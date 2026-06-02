Tati Luna fue eliminada de Gran Hermano luego de 12 días en la casa

Tati Luna fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada luego de estar apenas 12 días en la casa más famosa del país y de caer en el versus de la Gala de Eliminación ante Titi Tcherkaski. La uruguaya se marchó muy contenta del certamen de Telefe.

La primera jugadora en salir de la placa durante la 15° Gala de Eliminación fue Tamara Paganini, que tan solo recibió el 0,4% de los votos del público del reality.

¡Ups! La asquerosa propuesta que le hicieron a Giuliano Vaschetto de GH

En segundo lugar se salvó Brian Sarmiento , que festejó a puro baile ante la cara de pocos amigos de Yipio. El exfutbolista de Banfield había recibido el 6,4% de los votos de la audiencia del reality de Telefe.

Leandro Nigro fue el último salvado antes del versus. El jugador que días atrás fue apercibido por Gran Hermano zafó por recibir únicamente el 10,7% de los votos.

La despedida de Tati Luna de Gran Hermano

Ya para el cierre del programa, la uruguaya se enteró a través del propio Santiago del Moro que era la nueva eliminada de Gran Hermano 2026.

En sus 12 días en la casa dejó su huella en la competencia por el escándalo que se armó porque comió galletitas sin TACC y haber vivido un breve pero problemático romance con Matías Hanssen.

image Tati Luna dejó Gran Hermano.

Tati Luna fue eliminada con contundencia en el versus ante Titi Tcherkaski porque recibió el 71,8% de los votos para que abandonara la casa.

A continuación, la ex Miss Mundo Uruguay agradeció el apoyo recibido durante su estadía y se fundió en abrazos con los “hermanitos” más cercanos, mientras algunos de sus compañeros no ocultaron su tristeza por la salida y otros celebraron el resultado de la votación.