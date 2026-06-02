martes 02 de junio de 2026
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2 de junio de 2026
A punto de la cima.

Talleres de Escalada ganó una "guerra", afirmó Mauro Casoli

En duelo de candidatos, Talleres de Escalada goleó a Camioneros, con una destacada actuación de Mauro Casoli, que brindó seguridad y atajó un penal.

Mauro Casoli, arquero de Talleres de Escalada con menos goles recibidos.&nbsp;

Mauro Casoli, arquero de Talleres de Escalada con menos goles recibidos. 

Talleres de Escalada da pelea en la Primera B. A un punto del líder Excursionistas, y con la valla menos vencida del campeonato, el Albirrojo sueña con el regreso a la Primera Nacional. El arquero Mauro Casoli, figura ante Deportivo Camioneros, sostuvo que se prepararon para “una guerra”, de la cual salieron con los tres puntos en juego.

El equipo de Lucas Licht llegó a este partido dos puntos abajo, goleó 4-1 a otro de los protagonistas y reafirmó su condición de candidato.

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“Ya sabíamos lo que es Camioneros en su cancha más que nada. Intentan jugar, se mueven mucho, tienen muy bien pie. Nos preparamos en la semana para una guerra y así fue, por suerte salimos victoriosos”, sostuvo el portero del conjunto de Remedios de Escalada.

El muro de Talleres de Escalada

Más allá del resultado final, Mauro Casoli tuvo atajadas clave, como el penal que le atajó a Lucas Brizuela con el resultado 2-0. El local logró descontar, pero rápidamente Talleres de Escalada retomó el curso.

Mauro Casoli, Arquero
Mauro Casoli ataj&oacute; un penal y fue figura de Talleres de Escalada.

Mauro Casoli atajó un penal y fue figura de Talleres de Escalada.

“Era el partido que estaba esperando desde principio de año, que en verdad me exijan y que se note la ayuda que quiero brindarle al equipo. En todas las líneas jugamos perfecto y en las que tuve que intervenir me fue bien, así que contento”, dijo el arquero.

Sobre la jugada clave, expresó que “sentía que lo iba a atajar (el penal). Apenas agarró la pelota ya lo tenía en mi cabeza que lo iba a atajar. Había que transmitir tranquilidad, ayudar al equipo y mantener el arco cerrado lo máximo posible. Lamentablemente nos hicieron un gol, lo que más odio en mi vida, pero mientras el resultado sea positivo todo está bien”.

Buen presente del equipo de Lucas Licht

Con el resultado puesto, Mauro Casoli remarcó que “hacer cuatro goles no nos venía pasando, creo que no había mejor día”. Y también habló del sorprendente goleador, Pablo Cortizo: “Es un caso especial, le tengo un aprecio bárbaro, quizá la gente de afuera no se da cuenta lo que nos da dentro de la cancha, pero yo lo banqué desde el día uno y lo voy a seguir bancando. Me pone contento por él porque nos ayudó a llevar el triunfo”.

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Talleres de Escalada es el equipo con mejor rendimiento como visitante (70% de los puntos), producto de seis triunfos, tres empates y una sola derrota. Lleva ocho fechas invicto fuera del estadio Pablo Comelli.

“Creo que nos estamos haciendo fuertes de visitante, parece algo común, pero es muy difícil que pase. Se darán cuenta con los resultados de otros equipos grandes que están ahí arriba y que juegan capaz con un equipo inferior que quizá les cuesta un montón. A nosotros se nos abrió el arco y bueno, esperemos mantener ahí y ratificarlo de local”, finalizó.

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