Mató a su vecino a puñaladas en Lomas de Zamora y lo condenaron a 12 años de prisión

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a 12 años de prisión a un hombre que mató a puñaladas a su vecino en plena calle en el barrio Villa Albertina.
El homicidio ocurrió a principio de año en el barrio Villa Albertina de Lomas y quedó filmado por una cámara de seguridad.
La Justicia de Lomas de Zamora condenó a 12 años de prisión a un hombre que mató a puñaladas a su vecino en plena calle en el barrio Villa Albertina.
El hecho ocurrió el 15 de enero pasado en el cruce de las calles Eibar y Euskadi. La víctima, identificada como Juan Domingo Blanco, de 44 años, mantuvo una discusión con otros dos sujetos que no tardó en tornarse muy violenta.
Los involucrados se tomaron a golpes de puño. La situación se puso más grave y todo terminó de la peor manera: uno de ellos le aplicó tres puñaladas a Blanco, quien quedó tirado en el suelo. Pese a que lo trasladaron al Hospital Alende, no pudieron salvar su vida.
Las cámaras de seguridad fueron claves para esclarecer lo que pasó y sirvieron para identificar a todos los que participaron de la pelea fatal. El asesino había sido Roberto Ojeda, quien terminó detenido poco después.
Tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº11 de Lomas de Zamora, el imputado fue procesado y se sometió a un juicio abreviado, en el que reconoció haber sido el autor material del crimen.
En consecuencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº4 de Lomas de Zamora condenó a Ojeda a 12 años de cárcel por el delito de “homicidio simple”.
Tras la sentencia, el caso se cerró parcialmente, ya que hay un prófugo de la pelea que nunca pudo ser encontrado por la Policía.